Feuerwehr Zell: Starker Rauch drang aus einem Kamin

1 Die Feuerwehr in Atzenbach im Einsatz. Foto: Giuseppe Gazzana Wegen starker Rauchentwicklung in Atzenbach musste die Feuerwehr ausrücken. Was war da los?







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Ein gemeldeter Kaminbrand hat am Freitagabend kurz vor 20 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehrabteilungen Atzenbach und Zell geführt, teilt die Feuerwehr Zell mit. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle an der Bundesstraße in Atzenbach, war eine starke Rauchentwicklung aus einem Kamin wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Kamin sowie die betroffenen Bereiche des Gebäudes umgehend. Glücklicherweise habe man schnell Entwarnung geben können: Ein Feuer wurde nicht festgestellt, so dass für das Gebäude und die Bewohner zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestand, teilt die Feuerwehr mit. Nach rund 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden und die Kräfte wieder einrücken. Die Feuerwehr war mit 21 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.