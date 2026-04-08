Feuerwehr Zell: Rettung per Drehleiter und Einsatz am Schwanenweiher
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Die Drehleiter kam bei einer Personenrettung zum Einsatz (Symbolbild) Foto: Giuseppe Gazzana

Die Feuerwehr Zell am Dienstag doppelt gefordert: Rettung per Drehleiter und Einsatz am Schwanenweiher

Kurz nach 10 Uhr wurde die Feuerwehr-Abteilung Zell, zur Unterstützung des Rettungsdienstes zur Schönauer Straße gerufen, heißt es in einer Mitteilung. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort, war ein Patiententransport durch das Treppenhaus nicht möglich. Die Einsatzkräfte setzten die Drehleiter sowie eine Schleifkorbtrage und ein Abseilgerät ein, um die Person sicher aus dem Gebäude zu bringen.

 

Während der etwa einstündigen Rettungsmaßnahmen musste die Straße im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst waren neun Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Zwei Tischgrills sorgten für einen Feuerwehreinsatz in Zell. Foto: Feuerwehr Zell/Giuseppe Gazzana

Am frühen Abend, gegen 19.12 Uhr, folgte die zweite Alarmierung unter dem Stichwort „brennender Unrat“ am Schwanenweiher. Vor Ort stellte sich die Lage glücklicherweise als weniger dramatisch heraus: Kinder hatten zwei Tischgrills entzündet.

Ein aktives Löschen durch die Feuerwehr war nicht vonnöten. Die acht Einsatzkräfte, die mit zwei Fahrzeugen angerückt waren, nutzten die Gelegenheit für eine präventive Brandschutzerziehung und klärten die Kinder über die Gefahren von offenem Feuer auf. Es entstand kein Sachschaden, und nach rund 15 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

 