Feuerwehr Zell: Rettung per Drehleiter und Einsatz am Schwanenweiher

1 Die Drehleiter kam bei einer Personenrettung zum Einsatz (Symbolbild) Foto: Giuseppe Gazzana Die Feuerwehr Zell am Dienstag doppelt gefordert: Rettung per Drehleiter und Einsatz am Schwanenweiher







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Kurz nach 10 Uhr wurde die Feuerwehr-Abteilung Zell, zur Unterstützung des Rettungsdienstes zur Schönauer Straße gerufen, heißt es in einer Mitteilung. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort, war ein Patiententransport durch das Treppenhaus nicht möglich. Die Einsatzkräfte setzten die Drehleiter sowie eine Schleifkorbtrage und ein Abseilgerät ein, um die Person sicher aus dem Gebäude zu bringen.