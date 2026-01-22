Feuerwehr Wolterdingen: Zur Stelle, wenn es brenzlig wird

Die Wolterdinger Wehr bilanziert 16 Einsätze für 2025. Auch die Grüninger Nachbarn können auf sie zählen. Auszeichnungen gab es für bis zu 50 Jahre Mitgliedschaft.
„Es war ein ereignisreiches und schönes Jahr“, bilanzierte Wolterdingens Abteilungskommandant Markus Kromer. Beim Jubiläumsfest waren viele Feuerwehrleute auf verschiedene Arten sehr eingebunden. „Diese haben großartige Leistung erbracht, und allen hat dies zudem auch noch sehr viel Spaß bereitet“, betonte er in der Hauptversammlung und hoffte, dass es bei der guten Zusammenarbeit bleibt. Zufrieden zeigte sich Kromer auch über die Wehrstärke: „Mit 41 Aktiven können wir uns sehen lassen, doch trotzdem wäre etwas Zuwachs auch schön.“