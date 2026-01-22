Feuerwehr Wolterdingen: Zur Stelle, wenn es brenzlig wird

Die Wolterdinger Wehr bilanziert 16 Einsätze für 2025. Auch die Grüninger Nachbarn können auf sie zählen. Auszeichnungen gab es für bis zu 50 Jahre Mitgliedschaft.

„Es war ein ereignisreiches und schönes Jahr“, bilanzierte Wolterdingens Abteilungskommandant Markus Kromer. Beim Jubiläumsfest waren viele Feuerwehrleute auf verschiedene Arten sehr eingebunden. „Diese haben großartige Leistung erbracht, und allen hat dies zudem auch noch sehr viel Spaß bereitet“, betonte er in der Hauptversammlung und hoffte, dass es bei der guten Zusammenarbeit bleibt. Zufrieden zeigte sich Kromer auch über die Wehrstärke: „Mit 41 Aktiven können wir uns sehen lassen, doch trotzdem wäre etwas Zuwachs auch schön.“

16 Einsätze mussten die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr bewältigen, war von Oberfeuerwehrmann Benedikt Demond zu erfahren. Es handelte sich aber um weniger schwerwiegende Vorkommnisse, darunter auch auf fremdem Terrain, wie Überlandhilfe in Grüningen und Hubertshofen. In diesem Zusammenhang bedankte sich Grüningens Abteilungskommandant Dominik Fraunhofer für die gute Zusammenarbeit: „Wenn es brenzlig wird, kommen die Wolterdinger zur Hilfe.“ Einige vermeintliche Einsätze von Brandmeldeanlagen gab es ebenfalls. Doch für Donaueschingens Gesamtkommandanten Gerd Wimmer gibt es keinen Fehlalarm, betonte er einmal. Ein technischer Defekt liege äußerst selten vor. Wenn das Frühwarnsystem anschlage, sei auch etwas der Auslöser gewesen, was eben manchmal nicht ermittelt werden könne.

„Ihr seid eine tolle Truppe“, lobte Wimmer die Wolterdinger Feuerwehr und dankte ihr für den ehrenamtlichen Dienst. Er gab auch bekannt, dass die Wehr einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) bekommt. Dieser soll bis Ende des Jahres geliefert werden.

Das wurde geleistet

Neun Bereitschafts- und Sonderproben, eine Frühjahrs- und Herbstprobe, eine Schrottsammlung sowie vier Altpapiersammlungen leisteten die Wolterdinger Wehrleute. Der Probenbesuch lag bei 66 Prozent, bilanzierte Oberlöschmeister Thomas Kaltenbrunner. Heiner Heim sprach für die Altersmannschaft, der aktuell zehn Aktive angehören. Die Mitglieder machen sich immer dort nützlich, wo Not am Mann ist.

Für 50-jährige Zugehörigkeit wurden Peter Hauer und Karlheinz Strobel ausgezeichnet. Wolterdingens stellvertretender Abteilungskommandant, Mark Werner, wurde für 25 Jahre geehrt und gleichzeitig zum Oberbrandmeister befördert. Seit 15 Jahren dabei ist Christoph Merk.

Einen Truppführer-Lehrgang absolvierten Tobias und Daniel Müller. Einen Lehrgang in neuer Fahrzeugtechnologie besuchten Alexander Neininger und Jürgen Schmidt. Schmidt besuchte zudem noch einen Workshop in Digitalfunk-Multiplikatoren, und Andreas Müller einen Maschinisten-Lehrgang.

Sabrina Lösch neu dabei

Neu aufgenommen in die Wehr wurde auf Empfehlung des Gesamtkommandanten Gerd Wimmer Sabrina Lösch. Die 31-Jährige arbeitet in Donaueschingen auf dem Standesamt und ist gleichzeitig stellvertretende Leiterin des Amts für öffentliche Ordnung. Auch die stellvertretenden Gesamtkommandanten Reinhold Schöndienst und Martin Kiefer waren präsent. Beide gaben bekannt, dass sie sich bei der Hauptversammlung der Gesamtstadt am 8. Mai in der Grüninger Haselbuckhalle wieder zur Wahl stellen wollen.

Termine

Am 13. April

findet bei der Feuerwehr in Wolterdingen eine Frühjahrsprobe statt. Die Schrottsammlung ist auf den 18. April terminiert. Das traditionelle und beliebte Kellerfest über das Kilbig-Wochenende findet von 16. bis 19. Oktober statt. Die Herbstprobe ist am 17. Oktober. Die Termine für Altpapiersammlungen sind der 6. März, 12. Juni, 11. September und 11. Dezember.