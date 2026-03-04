Feuerwehr wirft einen Blick zurück: Abteilung Dietersweiler auch weiterhin gut aufgestellt

Die Feuerwehrabteilung Dietersweiler, bestehend aus 27 aktiven Mitgliedern, hatte im vergangenen Jahr sechs Einsätze.
Neben den Mitgliedern der Feuerwehr Dietersweiler begrüßte der stellvertretende Abteilungskommandant Mike Lutz auch Oberbürgermeister Adrian Sonder und den stellvertretenden Stadtbrandmeister Andreas Behncke. Der stellvertretende Ortsvorsteher Felix Anger und weitere Mitglieder des Ortschaftsrates nahmen ebenfalls an der Versammlung teil. Darüber berichtet die Feuerwehrabteilung in einer Pressemitteilung.