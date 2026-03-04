Feuerwehr wirft einen Blick zurück: Abteilung Dietersweiler auch weiterhin gut aufgestellt

Die Feuerwehrabteilung Dietersweiler, bestehend aus 27 aktiven Mitgliedern, hatte im vergangenen Jahr sechs Einsätze.

Neben den Mitgliedern der Feuerwehr Dietersweiler begrüßte der stellvertretende Abteilungskommandant Mike Lutz auch Oberbürgermeister Adrian Sonder und den stellvertretenden Stadtbrandmeister Andreas Behncke. Der stellvertretende Ortsvorsteher Felix Anger und weitere Mitglieder des Ortschaftsrates nahmen ebenfalls an der Versammlung teil. Darüber berichtet die Feuerwehrabteilung in einer Pressemitteilung.

Mike Lutz berichtete, dass die Feuerwehr Dietersweiler einen Neuzugang sowie einen Übertritt aus der Jugendfeuerwehr zu verzeichnen hatte und aktuell 27 aktive Mitglieder zählt, darunter eine Frau. Der Übungsbetrieb sei im Jahr 2025 sehr gut gewesen, so Lutz. Das Einsatzaufkommen lag bei sechs Einsätzen. Lutz zeigte sich zufrieden über den Ausbildungsstand der Mannschaft. Auch bedankte er sich in seiner Rede bei den Firmen, welche die Feuerwehr bei zahlreichen Aktivitäten unterstützt hatten.

Feuerwehrehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre verliehen

Bei der Versammlung konnten drei Ehrungen verliehen werden. Hierbei wurden Tobias Kirgis, Uwe Werner und Fabian Schmieder für 15 Jahre mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet.

Unsere Empfehlung für Sie Rückblick auf 2024 Feuerwehr Freudenstadt zu 204 Einsätzen gerufen Bei der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Freudenstadt wurde auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Doch auch über Zukünftiges wurden die Mitglieder informiert.

Marvin Liska berichtete über die Jugendfeuerwehr, welche mit vier Mädchen und zehn Jungen gut aufgestellt sei. Sie absolvierten insgesamt 19 Übungen und konnten im vergangenen Jahr mit einem Jugendlichen, der in die aktive Wehr übertrat, den Nachwuchs sicherstellen.

Marvin Liska als erster Jugendbetreuer auf fünf Jahre gewählt

Auch durfte der Nachwuchs seinen neuen Jugendbetreuer und seinen Stellvertreter wählen. Als erster Jugendbetreuer wurde Marvin Liska und als sein Stellvertreter Uwe Werner auf fünf Jahre von der Jugendfeuerwehr gewählt.

Unsere Empfehlung für Sie Kreisbrandmeister Freudenstadt Wie es für Frank Jahraus nach dem Abschied weitergeht Den Abend seines 64. Geburtstages am kommenden Samstag verbringt Kreisbrandmeister Frank Jahraus auf seiner allerletzten Feuerwehrversammlung in Seewald. Ab März ist er im Ruhestand.

Holger Egger, Leiter der Alterswehr mit zehn Mitgliedern, gab bekannt, dass sich die Kameraden der Alterswehr in regelmäßigen Abständen treffen, um gemeinsame Aktivitäten abzusprechen und die Kameradschaft zu pflegen.

Nach Abschluss der Sitzung wurde von der Feuerwehr Dietersweiler zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen, um den Abend in geselliger Runde ausklingen zu lassen.