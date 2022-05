3 Sogar einen Fahrzeugschlüssel für das neue Löschfahrzeug, ein LF 10, übergibt Bürgermeister Thomas Albrecht an Abteilungskommandant Tobias Bucher. Foto: Riedlinger

Ein tolles Willkommen wurde dem brandneuen Löschfahrzeug der Abteilung Wilflingen der Freiwilligen Feuerwehr Wellendingen am Samstagabend bereitet.















Link kopiert

Wellendingen-Wilflingen - Am Ortseingang hatten die Kameraden der Abteilung Wellendingen ein Spalier aus ihren Fahrzeugen gebildet und begrüßten das neu ankommende Fahrzeug zur Überraschung seiner Besatzung mit einer Willkommens-Dusche.

Alles richtig gemacht

Viele Wilflinger Bürger und die Feuerwehr-Kameraden aus Wellendingen ließen es sich danach bei einem gemütlichen Hock am Wilflinger Gerätehaus nicht nehmen, die neueste Erwerbung einem prüfenden Blick zu unterziehen. Dabei stellte sich sofort heraus: alles richtig gemacht.

Und das zeigte sich auch in den Reaktionen, die Wilflinger Kameraden sind extrem stolz auf ihr neues Fahrzeug. Gleichzeitig war ihnen auch eine gewisse Erleichterung anzusehen, denn das Ringen um Fahrzeug und Ausstattung hatte viele Monate gedauert. Das erste von zwei neuen Fahrzeugen in der Gemeinde überzeugte auf ganzer Linie.

"Das hat man nur einmal im Leben"

Abteilungskommandant Tobias Bucher strahlte mit der Sonne um die Wette und sagte gerührt: "Das hat man nur einmal im Leben." Und die Wellendinger Kameraden gönnen es ihren Wilflinger Kollegen, bekommen sie doch selbst in Kürze ihr eigenes neues Fahrzeug.

Bereits am Donnerstag waren Abteilungskommandant Tobias Bucher, sein Stellvertreter Alexander Selig sowie die Maschinisten Toni Locurcio und Markus Nessler nach Luckenwalde bei Berlin gefahren. Am Freitag war dann die Einweisung in das neue Fahrzeug vor Ort vorgenommen worden, am Abend hatte noch etwas Sightseeing auf dem Programm gestanden. Und am Samstag um 7 Uhr war die Truppe mit dem neuen Fahrzeug in Luckenwalde gestartet, die Überführung hatte problemlos durchgeführt werden können.

Primär für Löschwasserversorgung

Das neue Fahrzeug löst das mittlerweile 25 Jahre alte bisherige Löschfahrzeug ab. Bis auf eine einzige von sieben Gerätekammern ist es mit dem derzeit noch ausstehenden neuen Wellendinger Löschfahrzeug identisch: das Wilflinger LF10 hat eine zweite Pumpe an Bord, weil es primär für die Löschwasserversorgung vorgesehen ist.

Das Wellendinger Fahrzeug wird in dieser Kammer hydraulische Schere und Spreizer für die Öffnung von verkeilten Fahrzeugen an Bord haben, weil es für die Erstöffnung bei Unfällen geplant ist. So werden sich beide Fahrzeuge später im Einsatz ideal ergänzen. Somit ist die Abteilung Wilflingen nun technisch auf dem neuesten Stand.

Abteilungskommandant spricht

Tobias Bucher gab zu bedenken: "Wir haben noch zwei Kameraden in der Alterswehr, die noch mit der Spritze auf dem Holzkarren zum Einsatz ausgerückt sind und damit die Entwicklung von damals bis heute selbst mitgemacht haben. Ein unglaublicher Fortschritt für die Feuerwehr und die Gemeinde. Jetzt haben wir sogar erstmals einen Lichtmast für die Beleuchtung der Einsatzstelle eingebaut. Das gibt uns völlig neue Möglichkeiten."