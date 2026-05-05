Feuerwehr Wieden: Planungen für neues Gerätehaus sind in vollem Gange

Nachwuchssorgen und geringen Probenbesuch: Solche Probleme kennt die Freiwillige Feuerwehr Wieden nicht.
Dies wurde erneut bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Samstag in der Gemeindehalle Wieden bewusst. Um bei insgesamt 28 Proben eine Quote von 94 Prozent zu erreichen und von den 37 Aktiven 25 für 100-prozentigen Probenbesuch auszeichnen zu können, steckt die von Kommandant Jens Trefzer erdachte, schon länger praktizierte Regelung, für verhinderte Teilnehmer Ersatzproben anzubieten und so trotz Arbeit und Familie die für den Ernstfall so wichtigen Proben zu ermöglichen.