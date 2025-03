Feuerwehr Wellendingen und Wilflingen: Abteilungen sind gemeinsam einsatzstark und schlagkräftig

Ihre gemeinsame Jahreshauptversammlung hielten die beiden Abteilungsfeuerwehren Wellendingen und Wilflingen im Gasthaus Krone ab. Dabei standen nicht nur viele Ereignisse des vergangenen Jahres, sondern auch ganz besondere Ehrungen auf dem Programm.

In ihren Berichten ließen Gesamtkommandant Daniel Betiinger und die Abteilungekommandanten für Wellendingen (Hannes Amann) und für Wilflingen (Tobias Bucher) das vergangene Jahr Revue passieren.

Die Zahlen

Derzeit hat die Abteilung Wellendingen 40 aktive Einsatzkräfte, die noch durch zwei Personen der Tagbereitschaft verstärkt werden. Plus neun Kameraden in der Alterswehr.

Die Abteilung Wilflingen besteht aus 25 Feuerwehrfrauen und -männern sowie sieben Kameraden in der Alterswehr. Dabei hat Wilflingen einen Altersdurchschnitt von gerade mal 33 Jahren, so Abteilungskommandant Tobias Bucher.

Zusätzlich gibt es eine Kinder- sowie eine Jugendfeuerwehr mit zusammen 28 Kindern und Jugendlichen. Zusammen mit den Ehrenmitgliedern sind das insgesamt 108 Mitglieder.

Die Einsätze

Im vergangenen Jahr mussten insgesamt 19 Einsätze bewältigt werden. Dabei wurde die Abteilung Wellendingen 14 mal und Wilflingen 15 mal alarmiert.

Das Spektrum reichte dabei von der Beseitigung von Ölspuren über Türöffnungen, Alarme durch Brandmeldeanlagen in Industriebetrieben über kleine und auch mittlere Brände, einen Hochwassereinsatz, einem Gasalarm bis zur Amtshilfe der Polizei bei der Entsorgung von Gefahrgut.

Dank der Ausbildung und der regelmäßigen Übungsdienste seien alle Einsätze erfolgreich gewesen werden können, so Gesamtkommandant Daniel Bettinger.

Übungen an Kindergarten und Schule

Am Wilflinger Kindergarten war die gemeinsame Hauptübung durchgeführt worden. Dabei war auch die Rettungshundestaffel zum Einsatz gekommen. Zusätzlich wurde in der Wellendinger Schule während der Schulzeiten eine weitere Übung durchgeführt. Hier wurde mit den Kindern der Ablauf eines Ernstfalles geübt.

Zudem wird derzeit bei den Feuerwehrfahrzeugen der neue Digitalfunk eingebaut, die alten Löschfahrzeuge wurden mittlerweile verkauft und von vier Feuerwehrkameraden nach Neuenburg überführt.

Ein großes Lob

Großes Lob gab es von Bürgermeister Thomas Albrecht. Er hob die großartige Zusammenarbeit der beiden Abteilungen, hervor, die auch zwei gemeinsame Übungsabende durchgeführt hatten. „Wenn ich sehe, was hier in der Kinder- und Jugendfeuerwehr läuft, dann macht das mir Hoffnung, dass wir keine Nachwuchssorgen haben müssen. Ich wünsche Euch ein ruhiges Jahr!“

In der Wellendinger Jugendfeuerwehr hat sich mittlerweile auch der ehemalige Gesamtkommandant Patrick Griesser eingebracht. Hier wurde auch ein Besuch des DRK-Ortsverbandes durchgeführt sowie eine gemeinsame Übung mit der Kinderfeuerwehr Schömberg.

Die Ehrungen

Die Ehrungen nahmen der stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Müller, Gesamtkommandant Daniel Bettinger sowie die Abteilungskommandanten Hannes Amann und Tobias Bucher vor.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Abteilung Wilflingen wurde der ehemalige Abteilungskommandant Martin Hermle ausgezeichnet. Er war von 1983 bis 2013, also 30 Jahre lang, Abteilungskommandant. Zusätzlich war er 25 Jahre lang stellvertretender Kommandant der Gesamtwehr. Später wurde er zum Ehrenkommandanten ernannt, so Bettinger. Heute ist er in der Altersabteilung immer noch aktiv und hat die Kinderfeuerwehr mit aufgebaut.

Anerkennung in Gold

Mit der besonderen Ehrennadel „Dank und Anerkennung in Gold“ des Kreisfeuerwehrverbandes Rottweil erhielt Gerold Maier eine außergewöhnliche Auszeichnung. Er wurde im vergangen Jahr für 50 Jahre aktiven Dienst in der Abteilung Wellendingen ausgezeichnet. Dort war er aber nicht nur Feuerwehrmann mit den verschiedensten Ausbildungen, sondern war auch 21 Jahre lang Kassierer, dann Kassenprüfer. Er ist in der Kleiderkammer aktiv und bei den Kameraden der Alterswehr zu finden, sagte Daniel Bettinger.

Fabian Bettinger wurde für 15 Jahre Zugehörigkeit in der Abteilung Wellendingen mit Urkunde und Abzeichen vom Land sowie einem Weingeschenk ausgezeichnet.