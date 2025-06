Feuerwehr Weildorf: Florianchor singt beim bayerischen Feuerwehrfest

Drei Weildörfer an einem Ort: Die Feuerwehr Weildorf/Haigerloch hat ihre bayerische Partnergemeinde besucht und mit weiteren Weildorfern das 150. Gründungsfest der Wehr mitgefeiert.

Eine viertägige Reise in ihr Partnerdorf im oberbayerischen Weildorf hat die Feuerwehr Weildorf/Haigerloch zusammen mit ihrem Florianchörle unternommen; Anlass war das 150. Gründungsfest der Feuerwehr Weildorf/Teisendorf. Insgesamt 40 Kameraden reisten hin; ihnen schlossen sich etwa 20 weitere Weildorfer aus Schwaben an.

Am Freitag erkundeten die Teilnehmer bei einer Stadtführung das österreichische Salzburg – die Festspielstadt und Geburtsstadt Mozarts liegt nur 20 Minuten vom bayerischen Weildorf entfernt. Am Abend feierten sie im Festzelt die große Party mit der Bayern1 Live Band.

Samstags unternahmen die Wehrleute mit den befreundeten Weildorfern aus dem Berchtesgadener Land eine Wanderung auf den Bergkegel Johannishögl. Dabei nahmen auch 14 Weildorfer der Feuerwehr aus Salem am Bodensee teil, so dass hier drei „Weildörfer“ gleichzeitig an einem Ort vereint waren.

Abends begab sich die Gruppe zum Empfang der Vereine im Festzelt, gefolgt von einem Umzug zum Totengedenken auf dem Friedhof bei der Dorfkirche. Das Highlight war der Auftritt des Florianchörle aus den Reihen der Feuerwehr Weildorf/Haigerloch, die das Festzelt mit flotten Feuerwehrliedern, Schlagern und dem Hohenzollernlied begeisterten.

Der Fest-Sonntag begann mit einem Festgottesdienst auf freier Wiese und rund 1200 Feuerwehrleuten, gefolgt von einem Festzug ins Festzelt mit Frühschoppen und Mittagessen. Danach traten alle Kameraden die Heimreise in ihr jeweiliges Weildorf an.