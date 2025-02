Altensteig hat gewählt AfD ist in manchen Wahlbezirken stärkste Kraft

In Altensteig darf sich die AfD als die Gewinnerin der Bundestagswahl betrachten: Zwar nur zweitstärkste Partei hinter der CDU, schneiden die Rechtspopulisten in der Flößerstadt doch deutlich besser ab als auf Bundesebene oder in den Vorhersagen.