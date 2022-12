1 In der Hauptversammlung der Feuerwehr-Abteilung Waldmössingen ehrt Abteilungskommandant Markus Kaupp (von rechts) die Aktiven Thorsten Witz und Sven Murer und verabschiedet Kassenprüfer Jochen Spinner, der von Michael Schneider (Zweiter von rechts) abgelöst wird. Auch Ortsvorsteher Reiner Ullrich (links) gehört zu den Gratulanten. Foto: Herzog

Schramberg-Waldmössingen - Bei der Hauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus berichtete Abteilungsleiter Markus Kaupp von langsam wieder einkehrender Normalität beim Übungsbetrieb und kameradschaftlichen Aktivitäten. Kein Verständnis hatte er dafür, dass die Stadt die Stelle für den hauptamtlichen Stadtbrandmeister immer noch nicht ausgeschrieben hat. Der Posten sei enorm wichtig. Umso mehr danke er Claus Dierberger, diese Aufgabe schon fast ein Jahr kommissarisch übernommen zu haben.

Zwei Aushelfer, keine Jugend

Noch-Schnuppermitglied Luis King werde ab März zur Abteilung stoßen, die derzeit aus 32 Aktiven besteht. Dringend Werbung gemacht werden müsse für die Jugendabteilung. Im Bereich der Tagesverfügbarkeit erhalte die Abteilung Verstärkung durch die Wehrmänner Florian Maier aus Schiltach und Lukas Buchholz aus Lauterbach. Beide arbeiteten in Waldmössinger Firmen und stünden bei Einsätzen tagsüber zur Verfügung, so Kaupp.

In die Freude darüber mischte sich sogleich wieder Nüchternheit, weil Kassenprüfer Jochen Spinner nach 41 Dienstjahren seinen Austritt aus gesundheitlichen Gründen verkündete. Als Nachfolger wurde Michael Schneider gewählt.

Auch beim Ausflug zur Stelle

Laut Schriftführer Simon Schmid musste die Abteilung nach 21 Einsätzen im vergangenen Jahr in 2022 bisher nur 13-mal ausrücken. Einen ungewöhnlichen "Einsatz" (ohne Fahrzeug) hatte die Wehr beim Familienausflug in die Spielelandschaft Tennenbronn, als sie einen hilflosen älteren Mann aus dem verunfallten Auto befreite.

Ortsvorsteher hilft, wo er kann

Ortsvorsteher Reiner Ullrich dankte der Abteilung für den Dienst und das Mitwirken beim Eingemeindungsfest, bei dem mit Fahrzeugpräsentation und Infostand Werbung in eigener Sache betrieben worden sei. Er verfolge mit Interesse, wie die Ausbildung forciert werde. "Ich bin froh, dass zwischen der Wehrführung und mir ein enger Kontakt gepflegt wird. So kann ich die Belange bei der Stadtverwaltung einbringen", betonte Ullrich.

Dierberger sieht Handlungsbedarf

Er räumte ein, dass der Standort des Mittwochmarkts mit zwei Ständen auf dem Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses nicht ideal sei. Bis auf einen Zwischenfall habe das immer gut geklappt. Aktuell bemühe er sich um eine Alternative, verriet Ullrich. Von Stadtbrandmeister Claus Dierberger gab es dafür Kritik: "Wenn die Feuerwehr zur Marktzeit ausrücken muss, kann das gefährlich werden. Für mich war klar, dass es einen neuen Standort braucht. Es ist nicht nachvollziehbar, dass es noch keine Alternative gibt."

Der Feuerwehrbedarfsplan werde auf die Dauer von fünf Jahren erstellt und regle die Beschaffungen in dieser Zeit. Ein Entwurf werde am 16. Dezember der Stadtverwaltung vorgestellt. Danach könne die Wehr noch Anregungen einbringen, ehe er im März 2023 vom Gemeinderat verabschiedet werde. "Ich bin gespannt, was da rauskommt. Wir haben dem Büro Brandschutz 4 viel zugearbeitet", so Dierberger.

Narrentreffen wird happig

Für 15-jährigen Feuerwehrdienst wurden Sven Murer und Thorsten Witz mit dem Ehrenzeichen in Bronze geehrt. In die Alterswehr verabschiedet wurde Dieter Birk. Dem scheidenden Kassenprüfer und Aktiven Jochen Spinner dankte Kaupp mit einem Vesperkorb. Eine Herausforderung für die Abteilung stellt das Narrentreffen des Freundschaftsrings Oberer Neckar vom 3. bis 6. Februar in Waldmössingen dar, wo sie den Bevölkerungsschutz gewährleisten muss, aber laut Dierberger nicht in alle Straßen einfahren kann. Beim Kreisfeuerwehrtag in Deißlingen im Juni 2023 sollen Leistungsabzeichen abgelegt werden. Im Juli ist ein dreitätiger Ausflug mit Ziel Heidelberg geplant.