1 Die Freiwillige Feuerwehr Waldachtal kann sich bald über ein neues Fahrzeug freuen. Foto: Symbol-Foto: © Benjamin Nolte – stock.adobe.com

Rettung: Die Neuanschaffung kostet fast eine halbe Million Euro / Ausschreibung fand europaweit statt

Der Gemeinderat Waldachtal beschloss die Anschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 10) für die Freiwillige Feuerwehr Waldachtal.

Waldachtal. Die Vorarbeit zur Ausschreibung leistete Kommandant Marco Nofz, der für seine exzellente Kostenschätzung und das erstellte Anforderungsprofil des HLF 10 ausdrücklich von Marcel Wellmann von der beauftragten Agentur Wieseke gelobt wurde. "Eine derartig perfekte Vorarbeitung ist uns noch nicht untergekommen", war das Fazit der Agentur.

Unter anderem wird das neue Fahrzeug über hydraulische Rettungsgeräte und eine Wärmebildkamera verfügen. Das HLF leistet 220 kW, besitzt ein Allrad-Fahrgestell mit Anti-Blockier-System. Neben dem Lagerungseinbau für Ausrüstungsgegenstände wird das HLF auch mit Rückfahrkamera und einem 1600 Liter fassenden Wassertank ausgestattet sein.

Das Fahrzeug wurde in drei Losen von der Agentur europaweit ausgeschrieben. Im zweiten Los wurde nicht der günstigste Preis als Wertungskriterium herangezogen: Vielmehr wurde hier die Gewichtung aus feuerwehrtechnischer Hinsicht in einem Punktesystem bewertet, die auch die voraussichtlichen Folgekosten des Fahrzeugs berücksichtigt haben.

Zu einem Angebotspreis von 113 732 Euro (Los 1) wird die Firma Daimler-Truck AG in Berlin das Fahrgestell bauen. Los 2 beinhaltet den Aufbau und die Pumpentechnik des HLF 10 für ein Angebotspreis von 254 614 Euro. Diese Arbeiten wurden an die Firma Ziegler in Giengen vergeben. Die feuerwehrtechnische Beladung des Fahrzeugs in Los 3 wird die Firma Wilhelm Barth in Fellbach zu einem Angebotspreis von 125 967 Euro vornehmen. Kommandant Nofz schätzte den Gesamtpreis auf rund 470 000 Euro, was fast einer Punktlandung gleichkam. Die Agentur legte dem Gemeinderat einen Vergabevorschlag von 497 333 Euro vor. Für die Anschaffung des neuen HLF 10 liegt der Gemeinde ein Zuschussbescheid in Höhe von 94 000 Euro vor. Der Haushalt sieht für das nächste Jahr 350 000 Euro für die Anschaffung vor. Als Deckung für die Auftragsvergabe stimmte das Gremium zu, dass die nicht in voller Höhe benötigte Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme "Neubau Rathaus" herangezogen wird.