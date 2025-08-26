Feuerwehr Waldachtal im Einsatz: Rund 800 Liter Heizöl fließen auf die Straße

Glück im Unglück hatte Waldachtal am Samstag, als ein Fahrzeug mit Tank rund 800 Liter Heizöl verlor. Die Feuerwehr konnte das Weiterfließen des Öls in einem Bach verhindern.

Von ihrem Einsatz am vergangenen Samstag berichtet die Feuerwehr Waldachtal: „Um kurz vor 14 Uhr alarmierte uns die Leitstelle Freudenstadt mit dem Stichwort „Umwelt 3, Öl ausgelaufen“ nach Hörschweiler. Aus einem mobilen Tank auf einem Anhänger liefen rund 800 Liter Heizöl auf die Straße aus. Wir sperrten sofort die betroffene Straße auf rund 300 Metern, errichteten Barrieren mittels Ölbindemittel um die Kanäle und Schächte sowie in einem angrenzenden Bach.“

Das Ziel der Feuerwehr nach dem Unfall in der Römerstraße: die Ausbreitung des Öls aufzuhalten. Michael Krüger, erster stellvertretender Kommandant und Pressesprecher und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Waldachtal, berichtet unserer Redaktion: „Gleich zu Beginn des Einsatzes wurde die für uns zuständige Kläranlage verständigt, wo dann auch gleich Maßnahmen ergriffen wurden. So wurden Regenüberlaufbecken in Lützenhardt und Hörschweiler geschlossen, um das Öl-Wassergemisch gegebenenfalls dort schon auffangen zu können.“

Bach führt wenig Wasser

Die aktuelle Trockenheit kam der Feuerwehr beim Aufhalten des Öls entgegen. Krüger sagt: „Man konnte von Glück sagen, dass der durch Hörschweiler verlaufende Heppersbach wenig bis gar kein Wasser führte. 200 Meter nach der eigentlichen Einsatzstelle versiegte der Bach. Somit konnte das Weiterfließen des Heizöls auf und mit dem Wasser mit einer Barriere aus Ölbindemittel verhindert werden.“

Ein Teil des Öls fließt in einen Bach. Das Weiterfließen des Öls kann jedoch mit einer Barriere aus Ölbindemittel verhindert werden. Foto: Michael Krüger/Feuerwehr Waldachtal

Bei ihrem Einsatz erhielt die Feuerwehr Waldachtal Unterstützung von mehreren Seiten: „Durch eine Fachfirma wurde die Straße gereinigt. Eine weitere Fachfirma reinigte im Anschluss die betroffenen Abwasserkanäle und saugte den kontaminierten Bachabschnitt aus. An der Einsatzstelle unterstützten uns die Polizei sowie private Fachfirmen bei der Abwicklung des Einsatzes. Die Straßenmeisterei stellte die entsprechende Beschilderung auf. Seitens des Umweltamtes war eine Vertreterin vor Ort und koordinierte die Maßnahmen unterstützend. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde auf Anweisung des Umweltamtes rund ein Kilometer nach dem Einsatzort eine Ölsperre im Bach eingebracht, um bei möglichen Niederschlägen über das Wochenende letzte Reste des Heizöls bereits aufzufangen“, berichtet die Feuerwehr.

Nach dem Ölunfall wird die Straße gereinigt. Foto: Michael Krüger/Feuerwehr Waldachtal

Weiterer Einsatz am Sonntag

Im Einsatz war die Feuerwehr Waldachtal mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften. Am Sonntagvormittag waren erneut zwei Fahrzeuge und zwölf Einsatzkräfte an der Einsatzstelle, da sich im Heppersbach wieder Heizöl angesammelt hatte. „Hier wurde die Barriere mittels Ölbindemittel nochmals erneuert und verstärkt“, berichtet Krüger.

Als Ursache für den Ölunfall nennt die Polizei einen Spanngurt, der den Ölbehälter sicherte und sich gelöst hatte.