Feuerwehr Waldachtal im Einsatz: Rund 800 Liter Heizöl fließen auf die Straße

Glück im Unglück hatte Waldachtal am Samstag, als ein Fahrzeug mit Tank rund 800 Liter Heizöl verlor. Die Feuerwehr konnte das Weiterfließen des Öls in einem Bach verhindern.
Von ihrem Einsatz am vergangenen Samstag berichtet die Feuerwehr Waldachtal: „Um kurz vor 14 Uhr alarmierte uns die Leitstelle Freudenstadt mit dem Stichwort „Umwelt 3, Öl ausgelaufen“ nach Hörschweiler. Aus einem mobilen Tank auf einem Anhänger liefen rund 800 Liter Heizöl auf die Straße aus. Wir sperrten sofort die betroffene Straße auf rund 300 Metern, errichteten Barrieren mittels Ölbindemittel um die Kanäle und Schächte sowie in einem angrenzenden Bach.“