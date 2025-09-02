Feuerwehr Vollmarinen: Sommerfest belebt den Dorfplatz

Das Sommerfest der Feuerwehr Vollmaringen brachte Leben auf den Dorfplatz – „ein Fest für alle, die nicht im Urlaub sind“, konstatierte Ortsvorsteher Daniel Steinrode.
Die Vollmaringer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Nagold feierte ihr Sommerfest – inzwischen ein fester Termin im Veranstaltungskalender des Ortes. Schon kurz nach Beginn füllte sich der Dorfplatz rasch mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern aus Vollmaringen und Umgebung. Auch befreundete Feuerwehren schauten vorbei und feierten mit.