Feuerwehr Vollmarinen: Sommerfest belebt den Dorfplatz

Das Sommerfest der Feuerwehr Vollmaringen brachte Leben auf den Dorfplatz – „ein Fest für alle, die nicht im Urlaub sind“, konstatierte Ortsvorsteher Daniel Steinrode.

Die Vollmaringer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Nagold feierte ihr Sommerfest – inzwischen ein fester Termin im Veranstaltungskalender des Ortes. Schon kurz nach Beginn füllte sich der Dorfplatz rasch mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern aus Vollmaringen und Umgebung. Auch befreundete Feuerwehren schauten vorbei und feierten mit.

Besonders die kleinen Gäste hatten ihre Freude am großen Feuerwehrauto, das sie aus nächster Nähe bestaunen durften. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt. Zwar stand ein wetterfestes Zelt bereit, doch das Wetter spielte mit – und so konnte die gemütliche Atmosphäre auch unter freiem Himmel genossen werden.

Der Dorfplatz füllte sich schnell. Foto: Daniela Steinrode

Kommandant Timo Müssigmann hob das große ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrabteilung hervor und dankte den rund 30 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Michael Mast zeigte er sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung.

Auch Ortsvorsteher Daniel Steinrode freute sich über das gelungene Fest: „Es ist schön, dass die sonst eher veranstaltungsarme Zeit während der Sommerferien mit diesem Angebot bereichert wird – ein Fest für alle, die nicht im Urlaub sind.“