Feuerwehr Vöhringen: Führungswechsel bei der FFW Wittershausen

„Aufhören, wenn es am schönsten ist“ – André Fischer löst Michael Keck an der Abteilungsspitze in Vöhringen-Wittershausen ab. Dabei gibt es stehende Ovationen.
Nach 35 Jahren aktivem Feuerwehrdienst, davon 12 Jahre als Abteilungskommandant, legte Michael Keck freiwillig zwei Jahre nach Beginn seiner dritten Amtszeit seinen Posten nieder und wurde nach bewegenden Abschiedsreden beider Seiten von den Kameraden mit stehenden Ovationen und tosendem Applaus verabschiedet. Einen weiteren Vertrauensbeweis gab es für den einzigen Kandidaten André Fischer. Er wurde in geheimer Wahl ohne Gegenstimmen zum Nachfolger auserkoren.