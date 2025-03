Feuerwehr Vöhrenbach-Hammereisenbach: Feuerwehr bei vielfältigen Einsätzen gefordert

Von der Vielseitigkeit, verbunden mit unterschiedlichsten Anforderungen, berichtete Schriftführer Albert Hegenauer bei der Hauptversammlung der Hammereisenbacher Feuerwehr. So standen bei sechs Einsätzen Aufgaben wie Nachkontrolle Felssturz, Balkonbrand und gemeldeter Dachstuhlbrand in Furtwangen, Straßenverunreinigung, Gebäudebrand bei der Kohlbrücke und Brandmeldeanlage Sägewerk Willmann auf dem Plan. 23 Proben und über 20 sonstige Termine füllten zudem den Terminkalender der 21 Wehrmänner unter der Führung von Teilortskommandant Michael Willmann.

Abteilung Zwei Jungfeuerwehrmänner und zehn Mann Altersmannschaft komplettieren die einheimische Feuerwehr. Der Altersdurchschnitt liegt bei 44 Jahren. Yannik Straub absolvierte den Maschinistenlehrgang und David Willmann ließ sich zum Gruppenführer ausbilden. Die Atemschutzträger besuchten die Atemschutzbahn in Tuttlingen und den Atemschutztag in Vöhrenbach. Für die Instandhaltung der Gerätschaften wendete Julian Willmann 48 Stunden auf. Mit den Fahrzeugen LF 8/6, sowie MTW alt und neu fuhr man insgesamt 2257 Kilometer.

Finanzen Ein Plus in der Kasse hatte David Willmann, das Hans-Peter Willmann und Giovanni Augello bestätigten.

Weniger Fehlalarme

Lob und Dank Bürgermeister Heiko Wehrle dankte für die Begleitung des Ehrenamts, wo viele Aufgaben, inklusive Weiterbildungen, abzudecken sind. Erfreuliches konnte Wehrle von Christine Trein von der Bruderhaus Diakonie Fischerhof berichten. Hier gingen die Fehlalarme zurück und die heimischen Wehrmänner mussten weniger ausrücken. „Auf euch ist Verlass“, lobte Gesamtkommandant Ralf Heizmann das Engagement. Hierbei spielten auch die schnellen zielführenden Entscheidungen bei der Anschaffung eines MTW eine Rolle. Aus gebraucht macht neu war das Erfolgserlebnis zum beschafften Mannschaftstransportwagen.

Jahrelange Treue wird honoriert

Ehrungen Bei den Ehrungen überreichte der Teilortskommandant für die 25-jährige Feuerwehrtätigkeit von Martin Willmann ein Weinpräsent und Blumen für seine Ehefrau Bianca. Auf 15 Jahre können David und Julian Willmann verweisen. Die Beförderung zum Gruppenführer erhält David Willmann und Yannik Straub erfüllte den Maschinistenlehrgang. Offiziell geehrt und befördert wird das bei der Gesamtwehrversammlung am 5. April. Eine Auszeichnung für 70 Jahre Feuerwehrmitgliedschaft erhält Hermann Demattio. Aufgrund des gesteigerten Probenbesuchs von 65 auf 69 Prozent erhielten die Besten einen Schlüsselanhänger mit Quiz, ebenso für die gute Unterstützung der Gesamtkommandant und seine Stellvertreter Oliver Schrenk und Andreas Winker.

Termine Bekanntgegeben wurde, dass am 29. Juni die Einweihung des LF 10 Fahrzeugs in Vöhrenbach und am 21. September die Feier für den MTW in Hammereisenbach erfolgt.