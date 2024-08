Feuerwehr Vöhrenbach: Atemschutzträger üben im Container

1 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Vöhrenbach trainieren in der mobilen Brandübungsanlage der Naturenergie Netze GmbH unter realitätsnahen Bedingungen. Foto:

Ein heißes Wochenende für die Vöhrenbacher Feuerwehr beim Übungstag zum Thema Atemschutz, und dies im doppelten Sinne: Schon allein Übungen in voller Montur und unter Atemschutz stellen gerade bei so sommerlichen Temperaturen wie am Wochenende eine riesige Herausforderung dar. Aber damit nicht genug, denn in kompletter Ausrüstung ging es an die Bekämpfung echter Brände.