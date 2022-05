1 Das passende Schild würde schon mal stehen: Auf dieser Fläche an der Wilhelm-Schickard-Straße und in der Nähe des Schwarzwald-Baar-Klinikums soll ein neues Ausbildungs- und Logistikzentrum der Feuerwehr entstehen. Foto: Eich

In einem Perspektivplan beleuchtet die Feuerwehr notwendige Maßnahmen für die kommenden zehn Jahre. Im Fokus stehen Maßnahmen in den Gerätehäusern – inklusive eines Neubaus im Zentralbereich.















Villingen-Schwenningen - 200 Seiten dick ist der "Perspektivplan Gefahrenabwehr 2021 bis 2031", den die Freiwillige Feuerwehr in den vergangenen Monaten ausgearbeitet hat. Dabei wird klar: Die Herausforderungen der Einsatzkräfte werden aufgrund steigender Einwohnerzahlen weiter wachsen.

Sieben von elf Gerätehäuser haben massive Mängel

Gleichzeitig herrscht insbesondere in den Gerätehäusern teils massiver Sanierungsbedarf. An sieben von elf Standorten sind bauliche Veränderungen notwendig, weil teilweise auch die rechtlichen Vorgaben gar nicht mehr eingehalten werden. Darüber hinaus wird von der Feuerwehr der Bau eines neuen Ausbildungs- und Logistikzentrums angestrebt. Ersten Schätzungen zufolge werden alleine für die baulichen Projekte bis ins Jahr 2029 Investitionen in Höhe von 20 Millionen Euro notwendig.

Ein Dauerbrenner ist zunächst die Situation am Gerätehaus der Villinger Abteilung. Auch dem ehrenamtlichen Engagement der Einsatzkräfte ist es dort zu verdanken, dass der Standort dank Modernisierungen in Eigenleistungen weiterhin genutzt werden kann. Doch diese Maßnahmen sind angesichts der Gesamtumstände nur ein Tropfen auf dem heißen Stein – ein Neubau ist unumgänglich, um die Anforderungen an ein Feuerwehr-Gerätehaus erfüllen zu können.

Neubau in Villingen an gleicher Stelle

Gleichzeitig stockte die Suche nach einem geeigneten Standort. Grund hierfür ist auch: Das Gerätehaus muss von den freiwilligen Kräften schnell erreicht werden, gleichzeitig ist ein zentraler Standort in der Nähe der besonders gefährdeten historischen Innenstadt und zur Abdeckung des Stadtgebiets notwendig.

Der Perspektivplan der Feuerwehr bringt nun eine neue Idee ans Tageslicht. Demnach könne das Feuerwehrhaus abgerissen und an der gleichen Stelle neu errichtet werden – so könne der aus fachlicher Sicht ideale Standort beibehalten werden. Die voraussichtlichen Kosten werden mit 5,6 Millionen Euro angegeben. Die Planung sieht eine Fertigstellung in sechs Jahren vor.

Marbach und Rietheim bald vereint?

Ähnlich sieht die Situation in Pfaffenweiler aus – der Zustand wird als "sehr schlecht" angegeben. Hier wird ebenfalls ein Abriss und Neubau an gleicher Stelle vorgeschlagen. Kostenpunkt: 3,4 Millionen Euro.

Strukturelle Veränderungen könnten darüber hinaus für die Abteilungen Rietheim und Marbach anstehen, die schon jetzt im Ausbildungsbereich eng verbunden sind. Angestrebt wird hier, aufgrund der derzeitigen angespannten räumlichen Situation in den Gerätehäusern, ein neues gemeinsames Feuerwehrhaus.

Auch bei weiteren Abteilungen sind Maßnahmen geplant: In Obereschach ist ein Anbau für die Einsatzkleidung sowie die Jugendfeuerwehr notwendig, in Tannheim wird ein weiterer Fahrzeugstellplatz benötigt, in Weigheim fehlen zusätzliche Parkplätze und es könnten drei weitere Stellplätze in einer neuen Fahrzeughalle umgesetzt werden und für die Löschgruppe Mühlhausen wird ein Neubau in der Nähe des Schwenninger Industriegebiets Ost angestrebt. Bereits genehmigt wurde ein neues Feuerwehrhaus für die Abteilung Weilersbach.

Ausbildungs- und Logistikzentrum geplant

Ein Projekt mit Leuchtturmcharakter ist darüber hinaus ein geplantes neues Ausbildungs- und Logistikzentrum. Dieses könnte in der Wilhelm-Schickard-Straße und damit im Zentralbereich realisiert werden. Notwendig werde dies unter anderem auch aufgrund von Fehlplanungen beim Neubau des Feuerwehrhauses in Schwenningen.

Denn die dortigen Werkstätten sind nach Angaben des Perspektivplans entweder zu klein, nicht funktional oder sogar an der falschen Stelle im Gebäude angesiedelt. In dem neuen Gebäude könnten deshalb eine Atemschutz-, Schlauch- und Kfz-Werkstatt sowie eine Waschhalle untergebracht werden.

Die Verwaltung soll dort unterkommen

Das Zentrum soll außerdem noch weitere Bereiche abdecken. Angedacht sei es, an dieser Stelle zentral die Wechsellader-Fahrzeuge mit entsprechenden Abrollbehältern, Sonderfahrzeuge für Strahlenschutz und Höhenrettung sowie weitere Tauschfahrzeuge der Abteilungen unterzubringen.

Geplant ist zudem, hier Räume für Schulungen, den Einsatzstab, die Einsatzzentrale sowie die Jugendfeuerwehr zu realisieren. Das Zentrum soll auch Standort für das Amt für Brand- und Katastrophenschutz sein.

Ein wichtiger Aspekt für den neuen Standort ist die Ausbildung der Feuerwehrkräfte. Denn an den Gerätehäusern in Villingen-Schwenningen fehlt es oftmals an entsprechenden Übungsflächen, zudem würden aufgrund von "Licht- und Lärmemissionen" Konflikte mit der Nachbarschaft entstehen. Die Kosten für das Zentrum, für das eine Fertigstellung bis zum Jahr 2025 angestrebt wird, werden auf 4,7 Millionen Euro geschätzt.

Neun Millionen Euro für neue Fahrzeuge

Damit ist das Ende der Fahnenstange hinsichtlich der Investitionen aber noch nicht erreicht. So sollten in den kommenden Jahren 60 Prozent der Fahrzeuge ausgetauscht werden, weil ihre geplante Nutzungsdauer ausläuft. Dies sorgt bis 2031 für Kosten in Höhe von mehr als neun Millionen Euro. Auch Kleidung und Gerätschaften müssen neu angeschafft werden.

Der Verwaltungs- und Kulturausschuss wird sich am Mittwoch in einer Sondersitzung mit dem Perspektivplan beschäftigen.