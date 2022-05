Rückhalt und Veränderung: Weiter so – aber nicht so

1 Auch der Fuhrpark der Feuerwehr muss kontinuierlich modernisiert werden – hier die neue Villinger Drehleiter. Foto: Eich

Ein "Weiter so" für die Kameradschaft und Einsatzbereitschaft bei der Feuerwehr Villingen-Schwenningen, aber keinesfalls ein "Weiter so", was deren Ausstattung anbelangt – so lässt sich das Stimmungsbild der Sondersitzung des Verwaltungsausschusses zum Feuerwehr-Perspektivplan auf den Punkt bringen.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Ganz viele Uniformen prägten die Zuhörerreihen in der Schwenninger Neckarhalle, das Stimmungsbild hingegen war keineswegs von uniformierten Lösungen geprägt, sondern von ganz viel Wille und Drang nach Veränderung. Dazu ermunterte auch Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Neue Denkweise gefordert

Im Mittelpunkt der Diskussion stand der jüngst erarbeitete Perspektivplan zur Feuerwehr in der Gesamtstadt mit all ihren Abteilungen, aus dem eine ganze Fülle von Aufgaben und hehren Zielen hervorgehe. Die Bereitschaft, vieles davon umzusetzen, war am Mittwochabend bei den Stadträten spürbar.

Klaus Martin (CDU) betonte beispielsweise, ein "Weiter so" bringe die Feuerwehr nicht weiter, es bedürfe einer neuen Denkweise, man müsse die Rahmenbedingungen schaffen, um das Ehrenamt zu entlasten und zu unterstützen. Bezüglich der sanierungsbedürftigen Feuerwehrgerätehäuser müsse vorausschauend geplant werden, denn was man hier angeht, habe eventuell Auswirkungen auf das gewünschte Logistikzentrum für die Gesamtfeuerwehr – und umgekehrt. Trotzdem zeigte Martin aber auch Skepsis – einerseits tue er sich mit den im Plan dargestellten Summen schwer, andererseits reiche es nicht aus, nun einfach dem vorgelegten Perspektivplan zuzustimmen, man müsse die darin angeregten Verbesserungen "auch angehen".

"Das Zauberwort Synergie"

Ulrike Merkle (Grüne) sah zwar die Notwendigkeit für Veränderungen, betonte aber: "Wir als Fraktion sind noch nicht so weit." Sie verstehe den jetzt vorgelegten Bericht als Information für alle, als ersten Aufschlag. Wohin auch immer das führe, "das Zauberwort Synergie" sollte bei sämtlichen Maßnahmen im Mittelpunkt stehen, so Merkle.

"Auch wir haben es in der Fraktion noch nicht ausführlich diskutiert", pflichtete Ulrike Heggen von den Freien Wählern den Grünen bei. Viele komplexe Themen machte sie aus, darunter die Feuerwehrgerätehäuser als Riesenthema. Besonders erschreckend in ihren Augen: die am "noch nicht so alten" Schwenninger Gerätehaus aufgezeigten Mängel. "Das hat mich schon etwas schockiert". Bezüglich der kursierenden Summen für die Einzelmaßnahmen bekräftigte sie Klaus Martins Anmerkungen – "wir müssen uns dann schon auch an die eigene Nase fassen", und versprochene Maßnahmen auch umsetzen und bezahlen.

Umsetzung werde schwierig

Ja, es werde teuer, wenn Gerätehäuser verändert oder gar neugebaut würden, so Nicola Schurr (SPD). Doch die Feuerwehr sei eine Pflichtaufgabe und man könne die Feuerwehrkameraden "nicht im Regen stehen lassen". Die SPD gebe ihr "Ja" zu diesem Plan gerne – sehe aber auch die Schwierigkeiten, ihn finanziell umzusetzen.

Für die FDP ergriff Kathrin Piazolo das Wort und lobte den Perspektivplan – was allerdings von den darin gefassten Plänen sich die Stadt VS am Ende leisten könne, hänge von vielen verschiedenen Faktoren ab. Auch die Freidemokraten tragen, so Piazolo, den Feuerwehrbedarfsplan mit.

Gleiches galt für die AfD, für die Olaf Barth sprach, der sich über die hohe Einsatzbereitschaft der Feuerwehr freute und ihr im Gegenzug großen Rückhalt zusicherte.