2 Fahrzeugübergabe (von links): Stellvertretender Abteilungskommandant Robert Friedrich, Gesamtkommandant Markus Megerle, Abteilungskommandant Ralf Hoffmann und Oberbürgermeister Jürgen Roth. Foto: Zimmermann

Die Villinger Feuerwehr präsentierte am Wochenende am Tag der Feuerwehr geballte Feuerwehr-Fahrzeuggeschichte.















VS-Villingen - Feierlich wurde die neue Drehleiter aus dem städtischen Fahrzeug-Beschaffungsprogramms wurde in Dienst gestellt, flankiert gegenüber die Villinger Motorspritze "Die Blaue" aus dem Jahr 1921 und das Historische Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Schwenningen.

Vorgänger-Modell kommt nach Pfaffenweiler

Die neue Drehleiter ist ein so genanntes Hubrettungsfahrzeug, das primär der Menschenrettung dient. Baurechtlich dient sie als zweiter Rettungsweg für Gebäude mit einer Höhe von bis zu 23 Metern, danach beginnt baurechtlich das Hochhaus mit zwei getrennten Rettungswegen. Die Drehleiter wird auch zur Brandbekämpfung eingesetzt, insbesondere bei Dachstuhlbränden. Weiterer Einsatzschwerpunkt ist die Unterstützung von Rettungsdiensten beim Transport von Verletzten aus höher gelegenen Stockwerken und Gebäuden. Acht Kommunen beteiligten sich an einer Sammelbestellung, erklärte OB Roth. Das ursprünglich eingeholte Preisangebot von 900 000 Euro konnte so auf 754 567,34 Euro gesenkt werden. Vom Land gab es einen Zuschuss von 254 000 Euro.

Im Dezember 2021 wurde das Fahrzeug ausgeliefert. "Ich war auch schon oben", teilte Roth mit. "Ganz schön wackelig und windig." Die bisherige Drehleiter war mittlerweile 20 Jahre alt, sie wird aber der Feuerwehr VS erhalten bleiben und am Standort Pfaffenweiler stationiert.

Seit 1954 gehegt und gepflegt

Das Bild auf dem Vorplatz des Feuerwehrhauses in der Kronengasse wäre unvollständig ohne die beiden Feuerwehr-Oldtimer aus Villingen und Schwenningen, insbesondere die 101 Jahre alte Motorspritze "Die Blaue". Die KS 135 der Firma Karl Metz war eine der ersten Kraftspritzen in Baden. Das Gefährt hat 50 PS, fährt 35 Stundenkilometer schnell und die Pumpenleistung war mit 1600 Liter pro Minute bereits enorm, betonte OB Roth. Sie kostete damals 30 000 Mark. Nach 33 Dienstjahren wurde sie 1954 außer Dienst gestellt und seither von der Abteilung Villingen gehegt und gepflegt.

Wer die Oldtimer in Aktion sehen wollte, konnte dies am Samstagnachmittag bei einer historischen Feuerwehrübung an der Karl-Bracht-Realschule in Villingen, Villinger und Schwenninger Feuerwehrtechnik Hand in Hand.

Segen ist, dass sich eine Sache zum Guten wenden soll, erläuterte Dekan Josef Fischer den Segensvorgang und erteilte ihn auch im Namen seines Kollegen Wolfgang Rüter-Ebel von der evangelischen Kirche. Vor zehn Jahren habe Josef Fischer schon seine erste Indienststellung mitbegleitet, so Villingens Abteilungskommandant Ralf Hoffmann, dies sei seine letzte vor dem Ruhestand.