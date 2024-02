Bei einem Küchenbrand in Mietersheim sind wohl zwei Hunde gestorben

1 Zu einem Küchenbrand wurde die Lahrer Feuerwehr am Freitagmorgen gerufen. Foto: Späth/Einsatz-Report 24

Die Lahrer Feuerwehr musste am Freitagmorgen zu einem Küchenbrand in Mietersheim ausrücken.









Wie die Nachrichtenagentur Einsatz-Report 24 mitteilt, bracht der Brand in einem Wohnhaus in der „Rebhalde“ in Mietersheim aus.