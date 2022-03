2 Container werden mit dem Hilfsmaterial für die Ukraine beladen. Foto: Haas

Die Spendenbereitschaft der Feuerwehren im Zollernalbkreis zur Unterstützung für den ukrainischen Katastrophenschutz ist enorm. Dies teilt der Kreisfeuerwehrverband mit.















Zollernalbkreis - Mit einer Weiterleitung der Mitteilung des Landesfeuerwehrverbands an die Feuerwehren im Kreis ging es los. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Stefan Jetter, ist überwältigt. Ursprünglich hatte er nur die E-Mail an die Feuerwehrkommandanten weitergeleitet. Was dann kam, war eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft.

Viele Sachspenden

Immer mehr Feuerwehren meldeten sich und boten Sachspenden aus dem eigenen Bestand für den Katastrophenschutz in der Ukraine an. "Und auf einmal startete die Organisation im Landkreis", sagt Jetter. Immer mehr Feuerwehren meldeten sich. Sein Notizblock wurde länger und länger. Mit einer kurzfristig einberufenen Online-Abstimmungsrunde wurde eine Sammelaktion koordiniert. Alle Feuerwehren, die etwas spenden können, hatten die Möglichkeit, die Sachspenden zur Feuerwehr nach Hechingen zu bringen. "Dort gibt es Kapazitäten zur Zwischenlagerung. Außerdem ist diese Feuerwehr logistisch gut ausgestattet, um die Spenden auch transportieren zu können", so Frank Brecht, Kommandant der Hechinger Feuerwehr.

Verband dankt Hechinger Wehr

Der Kreisfeuerwehrverband bedankt sich bei der Hechinger Wehr für die Logistik und den zeitlichen Aufwand. Der Dank, so Jetter, gelte auch allen anderen Feuerwehren, die mit ihrer Spende helfen.

Zusammengekommen sind eine große Menge an Ausrüstungsgegenständen wie Atemschutzgeräte, Teile der persönlichen Schutzausrüstung und Gerätschaften zur Bewältigung der Arbeit an Einsatzstellen.

Die Geräte werden von Fellbach aus in die Krisengebiete durch die Firmen Barth und WeberRescue transportiert. Jetter: "Die Solidarität der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes untereinander kennt keine Grenzen, auch keine Landesgrenzen. Dies zeigt sich mit dieser Aktion einmal mehr."