1 Die Feuerwehr-Übung von oben Foto: privat

Die Zimmerner Feuerwehr hat ihre Hauptübung abgehalten.









Die Freiwillige Feuerwehr Zimmern unter der Burg hat am Wochenende ihre Hauptübung abgehalten. Geprobt wurde an einem leerstehenden Gebäude in der Gößlinger Straße. Als Szenario wurde angenommen, dass spielende Kinder in dem verlassenen Haus einen Brand verursacht hatten.