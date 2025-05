Feuerwehr in Rottweil Alarm im Neckartal – Kohlenmonoxid in Zimmerei ausgetreten

Alarm in einer Zimmerei im Rottweiler Neckartal. Kohlenmonoxid ist ausgetreten. In dem Gebäude wohnen auch Flüchtlinge. Feuerwehr und DRK rücken mit zahlreichen Kräften an.