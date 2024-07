Feuerwehr übt in Schiltach

1 Am neuen Kindergarten in der Bachstraße Schiltach übte die Feuerwehr das Retten von Kindern. Foto: Christoph Ziechaus

Mit einer Übung am neuen Kindergarten zeigte die Feuerwehr Schiltach ihre Einsatzbereitschaft und die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr aus dem benachbarten Schramberg.









Wie aus dem Regiebuch verlief der Einsatz der Feuerwehr am neuen Kindergarten in der Bachstraße in Schiltach, als das HLF 20 vor Ort einfuhr und wenig später das LF 16/12 mit den Feuerwehrleuten.