Feuerwehr übt in Bittelbronn: In kürzester Zeit zehn Personen gerettet

In kürzester Zeit zehn Personen gerettet

Feuerwehr übt in Bittelbronn

1 Rasches Handeln war bei der Jahreshauptübung der Feuerwehr Bittelbronn am Bürgerhaus gefragt. Foto: Kost

Gut, wenn man eine Feuerwehr vor Ort oder zumindest in der Nähe hat. Die kann bei einem Brand mitten im Dorf am schnellsten reagieren. Das hat sich auch wieder bei der Übung in Bittelbronn gezeigt.









Bei der Jahreshauptübung der Feuerwehr Bittelbronn am Samstagnachmittag kam es auf schnelles Handeln an, denn gleich zehn Personen galt es aus dem Bürgerhaus beim Sportplatz zu retten. Dort hatte sich laut Übungsidee im Untergeschoss aufgrund eines technischen Defektes ein Brand entwickelt. Der damit verbundene Rauch drang bis in den Bürgerhaus-Saal im Erdgeschoss vor, wo eine Versammlung von Vereinsvertretern stattfand. Diesen verloren im Qualm die Orientierung und somit war ihnen die Flucht abgeschnitten.