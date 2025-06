Die Tuninger Feuerwehr wurde vor 150 Jahren gegründet, im kleinen Rahmen jedoch mit besonderen Höhepunkten wurde nun gefeiert.

Am Sonntag wurde zum Tag der offenen Tür, verbunden mit einer Geräteschau und einem „Löschangriff“ durch die Jugendfeuerwehr gefeiert. Bevor es jedoch losging, hatte man zum Festgottesdienst der besonderen Art eingeladen.

Lesen Sie auch

Musikalisch wurden die vielen Gäste von der Band der Freien Christengemeinde aus Trossingen begrüßt. Die Predigt übernahmen äußerst abwechslungsreich und informativ der Notfallseelsorger Klaus Maser wie auch der Vorsitzende der Christlichen Feuerwehrvereinigung Bernd Kramp.

Besonderen Situationen ausgesetzt

Die Wehrkräfte sind ständig besonderen Momenten und Situationen ausgesetzt und sowohl für die Betroffenen wie auch für die Feuerwehrkräfte ist die seelsorgerische Unterstützung mehr als hilfreich. Klaus Kramp zog eine Parallele anhand eines Rettungsseiles der Feuerwehreinsatzkraft zu Gott.

Die Leine gibt Vertrauen und bietet Sicherheit aber es bedarf immer einer Gemeinschaft um diese einsetzen zu können. So holte er sich mit Ronja Vosseler eine Jugendfeuerwehrfrau zum Rednerpult und sie demonstrierte wie man dieses Seil im Einsatz anlegen muss. Klaus Maser sieht die Feuerwehr als einen modernen Dienstleister in jeglicher Notsituation. Allerdings hat jede Einsatzkraft bei jedem Einsatz eine neue Situation vor sich bei der es Verantwortung aber auch Mut bedarf.

Früh übt sich: Mit großem Eifer sind auch schon die jüngsten Tuninger bei der Feuerwehr im Einsatz, um später routiniert helfen zu können. Foto: Erich Bieberstein

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in und ums Gerätehaus rückte dann die Jugendfeuerwehr zu einem Löscheinsatz an. Aufbau einer Riegelstellung, Suche verletzter Person und dann natürlich „Wasser Marsch“, die aktuell 17 Jugendlichen der Tuninger Wehr zeigten gekonnt auf, dass sie sich in einem guten Ausbildungsstand befinden und einige demnächst auch die Leistungsspange der Feuerwehrjugend absolvieren können.

Was das Feuerwehrrettungsseil für Paralleln mit der Beziehung zu Gott hat, darum ging es im Festgottesdienst im Feuerwehrgerätehaus in Tuningen. Foto: Erich Bieberstein

Jana Repp, Ennis Behrend, Leoni Kulm, Leon Hillebrand und Shanaya Kaisner kümmern sich um die Ausbildung und der Kommandant Thorsten Büttner zeigt sich über die Entwicklung seiner Nachwuchskräfte zufrieden.

In der aktiven Wehr sind derzeit 38 Personen im Einsatz, hinzu kommt noch die Alterswehr mit derzeit neun Mitgliedern.