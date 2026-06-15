Feuerwehr Trossingen: Beste Stimmung beim rund ums Gerätehaus

Große und kleine Besucher waren beeindruckt von der Feuerwehr-Fahrzeugschau, musikalischer Unterhaltung, leckeren Speisen und nicht zuletzt von der Spielstraße samt Feuerwehr-Hüpfburg.
Bereits am Sonntagmorgen um 9 Uhr war der Gottesdienst mit dem evangelischen Diakon Matthias Katz sehr gut besucht. Zum Frühschoppen und später um die Mittagszeit mit musikalisch schmissiger Unterhaltung durch die Stadtmusik Trossingen unter der Leitung von Oliver Helbich waren dann alle Plätze in der Wagenhalle wie auch die im Freien aufgestellten Bänke voll belegt. Am Nachmittag wurde die Stadtmusik vom Schülerorchester des Hohnerklangs Trossingen abgelöst, das mit schwungvollen Harmonikaklängen sein großartiges Können präsentierte.