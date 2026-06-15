Feuerwehr Trossingen: Beste Stimmung beim rund ums Gerätehaus

Bereits am Sonntagmorgen um 9 Uhr war der Gottesdienst mit dem evangelischen Diakon Matthias Katz sehr gut besucht. Zum Frühschoppen und später um die Mittagszeit mit musikalisch schmissiger Unterhaltung durch die Stadtmusik Trossingen unter der Leitung von Oliver Helbich waren dann alle Plätze in der Wagenhalle wie auch die im Freien aufgestellten Bänke voll belegt. Am Nachmittag wurde die Stadtmusik vom Schülerorchester des Hohnerklangs Trossingen abgelöst, das mit schwungvollen Harmonikaklängen sein großartiges Können präsentierte.

Der Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Trossingen glich am Sonntag einem kleinen Volksfest. Kein Wunder, denn bei der Feuerwehr Trossingen ist bei solchen Veranstaltungen stets viel geboten, unterstützt werden die Kameraden der Trossinger Feuerwehr tatkräftig von Helfern des THW Trossingen und des DRK. Alle genannten Trossinger Blaulichtorganisationen sind seit vielen Jahren für ihre Kooperation und ihren kameradschaftlichen Zusammenhalt bekannt.

Das Wetter sei optimal, meinte Nils Obst, Kommandant der Trossinger Feuerwehr, bei dem die Fäden der Veranstaltung zusammenliefen. „Wir alle müssen für einen solchen Tag der offenen Tür von Freitag bis Sonntag Vollgas geben“, meinte er lächelnd. Doch bei der großen Resonanz fällt dies den vielen Helfern nicht schwer. „Wir hatten bereits am Freitagabend einen Garagenhock mit den Feuerwehren aus der nahen Region“, erwähnte Obst in diesem Zusammenhang.

Garagenhalle wird zur Cocktailbar

Am Sonntag war die dekorierte neue Garagenhalle die Cocktailbar, die erstmals einen solchen Tag bereicherte, ebenso wie die Eistruhe mit Bauernhofeis vom Lohhof aus Tuttlingen. Das kam vor allem bei den Kindern prima an, denn die Sonne und das Toben auf der Feuerwehrauto-Hüpfburg, Geschicklichkeitsspiele und das „Löschen“ des brennenden Häuschens, das schon viele Generationen begeisterte, weckten die Lust auf ein sommerliches Eisvergnügen.

Spannend für alle Generationen war die große Fahrzeugschau in der Heinz-Mecherlein-Straße und auf dem Feuerwehrgelände. Im Mittelpunkt stand der neue Gerätewagen der Trossinger Feuerwehr, dessen Funktionen sich die Besucher gerne genau erklären ließen. Aber auch der neue Geräte-Bergewagen mit Kran der Feuerwehr Talheim stieß auf großes Interesse.

Feuerwehrkameraden aus Weberstedt dabei

Die Feuerwehrkameraden aus Geislingen waren mit ihrem „Vorausgerätewagen“ präsent. Der Oldtimer war eigentlich außer Dienst gestellt. Seit seiner Restaurierung wird er für Fahrten zu Veranstaltungen anderer Feuerwehren genutzt. Zu Besuch war am Wochenende auch die Feuerwehr aus Weberstedt in Thüringen. „Die Weberstädter haben über einen Zwischenhändler ein ehemaliges Fahrzeug der Feuerwehr Trossingen gekauft“, erzählt Nils Obst. „Als die Weberstedter im letzten Jahr die Fahrzeugweihe hatten, waren wir eingeladen, in diesem Jahr erfolgte der Gegenbesuch bei uns mit einem Programm am Samstag.“

Dass bei einem so gut organisierten Tag der offenen Tür jede Hand von allen Feuerwehrmitgliedern von der Jugend, über die Aktiven bis zu den Senioren gebraucht wird, ist selbstverständlich. Dennoch kann der Kommandant die Frage „und was geschieht, wenn heute im Laufe der Veranstaltung ein Notfall gemeldet wird?“ lächelnd und entspannt beantworten: „Wir haben eine Einsatzbereitschaft abgestellt, das heißt aus allen Stationen hier können wir Aktive entbehren, die im Einsatzfall dann abrücken.“ Sollte der Einsatz größer werden, dann werde neu entschieden. So sei bei allem großen Aufwand auch für das kommende Jahr ein solcher Tag der offenen Tür geplant. „Wir streben den jährlichen Rhythmus an“, so Obst. Lediglich im Jahr 2025 habe man aufgrund des 50-jährigen Jubiläums der Jugendfeuerwehr ausgesetzt.