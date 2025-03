Feuerwehr Tieringen: Mit dem neuen Fahrzeug ist die Wasserversorgung sicher

1 Abteilungskommandant Benjamin Haug, Andreas Link und Valentin Angst (von links) verabschiedeten Nico Schuler (Zweiter von links) mit einem Erinnerungsfoto. Foto: Dieter Dürrschnabel

Viel zu tun hatte die Feuerwehr Tieringen im vergangenen Jahr: 301 Einsatzstunden stehen zu Buche.









Abteilungskommandant Benjamin Haug informierte in seinem Bericht über eine Vielzahl von Einsätzen in und rund um Tieringen. Ob ein Kleinbrand, technische Hilfeleistung bei Hochwasser und Unwetter oder Menschenrettung, es war alles dabei. Hervorzuheben ist der Unwetter-Einsatz im Juli 2024, bei dem die Feuerwehr bis in die späten Abend- und Nachtstunden gefordert war. Haug erwähnte die zusätzlichen Dienste sowie insgesamt 23 Übungsdienste.