Feuerwehreinsatz in Tennenbronn: Verrauchte Industriehalle nach Maschinenbrand – Polizei gibt weitere Informationen

In der Nacht zum Donnerstag wurde die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb am Ortseingang von Tennenbronn alarmiert. Nun gibt die Polizei die Brandursache bekannt.
Um kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Schramberg, Einsatzabteilung Tennenbronn, in der Nacht zum Donnerstag zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb am Ortseingang von Tennenbronn alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich, dass gleich elf Brandmelder sowie mehrere Meldergruppen ausgelöst hatten.