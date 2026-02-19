Feuerwehreinsatz in Tennenbronn: Verrauchte Industriehalle nach Maschinenbrand – Polizei gibt weitere Informationen

In der Nacht zum Donnerstag wurde die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb am Ortseingang von Tennenbronn alarmiert. Nun gibt die Polizei die Brandursache bekannt.

Um kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Schramberg, Einsatzabteilung Tennenbronn, in der Nacht zum Donnerstag zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb am Ortseingang von Tennenbronn alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich, dass gleich elf Brandmelder sowie mehrere Meldergruppen ausgelöst hatten.

Ein erster Angriffstrupp drang unter Atemschutz in das Objekt vor, wie Feuerwehr-Pressesprecher Danny Barowka mitteilte. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Industriehalle stark verraucht war. Die Erkundung wurde daraufhin umgehend ausgeweitet.

Insgesamt waren zwei Trupps unter Atemschutz im Gebäude eingesetzt. Im Verlauf der Erkundung wurde festgestellt, dass eine Maschine gebrannt hatte. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das offene Feuer jedoch bereits erloschen. Durch den Brand kam es dennoch zu einer massiven Verrauchung der Halle.

Der betroffene Bereich wurde mithilfe einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester und mögliche Brandherde kontrolliert. Dabei konnten keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt werden.

Anschließend wurde die Industriehalle mit zwei Überdruckbelüftungsgeräten entraucht, bis wieder rauchfreie Sichtverhältnisse herrschten. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte das Gebäude an den Betreiber übergeben werden.

Neben der Einsatzabteilung Tennenbronn waren auch die Einsatzabteilung Schramberg mit der Drehleiter sowie die Polizei vor Ort. Die Gesamteinsatzleitung hatte der stellvertretende Stadtbrandmeister Emanuel Reuss inne. Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte im Einsatz.

Nach Abschluss der Belüftungs- und Kontrollmaßnahmen wurde der Einsatz beendet.

Auf Anfrage teilt die Polizeit mit: „Als Grund konnte eine Rauchentwicklung ausgehend von glühender Späne an einer Arbeitsmaschine ermittelt werden. Der entstandene Schaden an der Maschine ist bislang unbekannt. Weitere Ermittlungen werden durch die Polizei nicht durchgeführt“, so Pressesprecher Fabian Herkommer.