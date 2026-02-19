Feuerwehr Tennenbronn: Einsatz in Industriehalle

Feuerwehr findet komplett verrauchte Halle vor.
Um kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Schramberg, Einsatzabteilung Tennenbronn, zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb am Ortseingang von Tennenbronn alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass mehrere Brandmelder sowie mehrere Meldergruppen ausgelöst hatten. Der erste Angriffstrupp drang unter Atemschutz in das Objekt, so Pressesprecher Danny Barowka. Dabei wurde festgestellt, dass eine Halle des Gebäudes vollständig verraucht war. Die Erkundung wurde umgehend fortgeführt.