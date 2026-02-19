Feuerwehr Tennenbronn: Einsatz in Industriehalle

Um kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Schramberg, Einsatzabteilung Tennenbronn, zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb am Ortseingang von Tennenbronn alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass mehrere Brandmelder sowie mehrere Meldergruppen ausgelöst hatten. Der erste Angriffstrupp drang unter Atemschutz in das Objekt, so Pressesprecher Danny Barowka. Dabei wurde festgestellt, dass eine Halle des Gebäudes vollständig verraucht war. Die Erkundung wurde umgehend fortgeführt.

Insgesamt waren zwei Trupps unter Atemschutz im Gebäude eingesetzt und erkundeten die betroffene Industriehalle. Im Verlauf der Erkundung stellte sich heraus, dass eine Maschine begonnen hatte zu brennen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das offene Feuer jedoch bereits erloschen. Durch den Brand war es zu einer massiven Verrauchung der Halle gekommen.

Einsatz von Wärmebildkamera

Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester und mögliche Brandherde. Es konnten keine weiteren Auffälligkeiten oder aktive Brandstellen festgestellt werden.

33 Einsatzkräfte waren vor Ort. Foto: Barowka

Anschließend wurde die große Industriehalle mit zwei Überdruckbelüftungsgeräten entraucht, bis wieder rauchfreie Sichtverhältnisse hergestellt waren. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte das Gebäude an den Betreiber übergeben werden.

Im Einsatz befanden sich neben der Einsatzabteilung Tennenbronn auch die Einsatzabteilung Schramberg mit der Drehleiter. Die Gesamteinsatzleitung hatte der stellvertretende Stadtbrandmeister Emanuel Reuss. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 33 Einsatzkräften im Einsatz.

Nach Abschluss der Belüftungs- und Kontrollmaßnahmen war der Einsatz beendet. Über den Sachschaden ist bislang noch nichts bekannt.