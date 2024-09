1 Bei der gemeinsamen Übung kam auch die Drehleiter zum Einsatz: Löschwasser los. Foto: Franziska Müller

Einen Einblick in den Arbeitsalltag der Berufsfeuerwehr erhielt die Jugend der Talheimer Wehr.









Wie kann der Arbeitsalltag bei der Berufsfeuerwehr aussehen. Wie fühlt es sich an, 24 Stunden in Bereitschaft zu sein. Das ist der Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Talheim am Wochenende simuliert worden. Alljährlich findet solch ein Berufsfeuerwehrtag statt.