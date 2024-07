Feuerwehr Talheim: 350 Zuschauer verfolgen dramatische Probe-Szenen

1 Ein 80-Kilo-Dummie muss gerettet werden. Foto: Peter Morlok

Bei der Jahresübung der Feuerwehr Talheim konnten alle Mannschaftsteile zeigen, mit welcher Präzision, Routine und Einsatzbereitschaft sie ehrenamtlich aktiv sind. Mit zwölf Aktiven beteiligte sich das DRK an der Übung. Ein weniger schönes Nebenthema waren die Schlaglöcher.









Die Jahresübung der Feuerwehr ist immer ein Erlebnis. Ganz besonders in Horbs größtem Stadtteil, in Talheim. Auch in diesem Jahr hatte sich das Team um den stellvertretenden Abteilungskommandant Sebastian Schober wieder ein herausforderndes Szenario ausgedacht, bei dem alle Mannschaftsteile zeigen konnten, mit welcher Präzision, Routine und Einsatzbereitschaft sie hier ehrenamtlich aktiv sind. Rund 350 Bürger, darunter auch eine große Zahl aus der Altersabteilung, wollten sich diese Übung zusammen mit Kreisbrandmeister Frank Jahraus und dem neuen städtischen Gesamtkommandanten Sven Weniger in „Schlaglochhausen“ wie Talheim inzwischen inoffiziell heißt, anschauen.