Die Laudation zur Verabschiedung von Thomas Daus hielt der kommissarische Abteilungskommandant Claus Hofmann vor einer proppenvollen Feuerwache, die den würdigen Rahmen schuf für die Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Tailfingen.

21 Jahre lang hat das Duo Daus und Hofmann die Abteilung als Kommandant und Stellvertreter geführt. Ein Zeitraum mit Seltenheitswert. Zusammen haben sie rund 2500 Einsätze für Albstadt abgearbeitet, mit einer schlagkräftigen und motivierten Mannschaft ihre Ziele erreicht. „Darauf kannst Du stolz zurückblicken“, so Hofmann an die Adresse des neuen Stadtbrandmeisters. Den freute vor allem die Botschaft: „Auf die Abteilung Tailfingen kannst Du Dich auch künftig stets verlassen.“ Stehend applaudierten die Kameraden für Daus’ Leistung.

Die Aufgaben sind schnell größer geworden

Er erinnerte sich nach zwei Jahren als Stellvertreter an seine Wahl vor 19 Jahren zum Abteilungskommandanten. An kleine Ziele habe er gedacht, doch die Aufgaben seien schnell größer und vielfältiger geworden. Es habe gegolten, immer wieder Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht jedem gefielen, aber stets im Sinne der Feuerwehr getroffen worden seien. „Ich bin stolz, was ich zusammen mit Claus in zwei Jahrzehnten mit der Abteilung erreicht habe“, so Daus. „Heute war die Drehleiter wieder zweimal draußen und hat zwei Menschenleben gerettet“, darauf sind wir ebenso stolz.

Von seiner Mannschaft erhielt Daus ein B-Strahlrohr mit Stützkrümmer, ehe Bürgermeister Steve Mall die Wahl zum neuen Abteilungskommandanten leitete.

Alle stimmen für den Onstmettinger

Einziger Vorschlag war Oberbrandmeister Michael Pfister. In geheimer Wahl bekam er 43 Stimmen von 45 Wahlberechtigten bei eigener Enthaltung und einem ungültigen Stimmzettel. „Die Wahl ist eine gute Entscheidung für die Abteilung“, so Stadtbrandmeister Michael Adam, der am nächsten Freitag verabschiedet wird. Michael Pfister dankte für ein tolles Wahlergebnis und Vertrauen, „die vielen Stimmen, die ich bekommen habe, ehren mich“.

Ein Ortsfremder ist heimisch geworden

Er übernehme eine gut funktionierende und motivierte Mannschaft, ausgestattet mit modernsten Einsatzmitteln, was Daus’ und Hofmanns Verdienst sei und für ihn die Grundlage war sei für seine Kandidatur.

„1999 kam ich als ortsfremder Onstmettinger nach Tailfingen, weil es im Heimatort keine offene Stelle gab, habe mich bei Kommandant Frank Bähr vorgestellt, bei der Feuerwehr hier schnell wohlgefühlt“, so der 44-Jährige. In der ersten Nacht, nachdem er seinen Piepser erhalten habe, sei es bei 30 Zentimetern Schnee zu einem Wohnungsbrand in die Lenaustraße gegangen. 2004 wurde Michael Pfister Ausschussmitglied, seit 21 Jahren ist er Kassenwart. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit allen anderen Abteilungen, der Polizei und allen Hilfsorganisationen. Daus überreichte ihm symbolisch als Staffelstab ein C-Strahlrohr.

Weil Daus nun Stadtbrandmeister ist, war eine Nachwahl für den Albstadtausschuss notwendig. Drei Feuerwehrmänner kandidierten um den freien Platz. In geheimer Wahl setzte sich Patrick Riede mit 29 Stimmen deutlich durch.