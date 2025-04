Feuerwehr Sulz und Vöhringen: Für künftige Einsätze gut vorbereitet

1 Die Teilnehmer haben den Truppführerlehrgang erfolgreich abgeschlossen. Foto: Feuerwehr Sulz

Mit dem Truppführerlehrgang sind die ehrenamtlichen Retter nun gut gewappnet für Löscheinsätze oder technische Hilfeleistung. Auch der Umgang mit Gefahrgut war Teil der Ausbildung.









Link kopiert



In den vergangenen Wochen haben am Ausbildungsstützpunkt in Sulz 22 Feuerwehrmänner und -frauen der Freiwilligen Feuerwehren Sulz und Vöhringen erfolgreich den Truppführerlehrgang absolviert. Der Lehrgang vermittelte den Teilnehmern die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um künftig einen Feuerwehrtrupp eigenständig zu führen.