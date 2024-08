Rohrbruch in Mühlheim

1 Ein Wasserrohrbruch sorgte für einen vollgelaufenen Keller. Foto: Feuerwehr Sulz

In der Ortsmitte von Mühlheim kamen Wassersauger und Tauchpumpen zum Einsatz. Der Grund: In einem Gebäude war es zu einem Wasserrohrbruch gekommen.









Link kopiert



Die Einsatzabteilung Mühlheim wurde am Freitagmittag gegen 14.30 Uhr mit dem Stichwort „H1 – Wasser in Gebäude“ in die Ortsmitte alarmiert.