1 Die Teilnehmer der Grundausbildung posieren mit den Ausbildern Robin Heizmann (erster von links) und Carsten Hipp (zweiter von links) für die Kamera. Obmann Torsten Riedschy (von rechts), Christian Danner, Stadtbrandmeister Eugen Heizmann und Stefan Steinwand (Abt. Kommandant Dürrenmettstetten) waren ebenfalls anwesend. Foto: Feuerwehr Sulz

81 Stunden harte Arbeit liegen hinter den angehenden Feuerwehrfrauen und -männern. Nun haben sie die Grundausbildung in der Tasche.















Sulz - Am Feuerwehrhaus in Sulz legte der Feuerwehrnachwuchs erfolgreich den ersten Teil der Truppmann-Ausbildung, die umgangssprachlich auch Grundausbildung genannt wird, ab. In knapp sechs Wochen lernten die 24 angehenden Feuerwehrfrauen und -männern in insgesamt 81 Stunden alles, was sie im Feuerwehrdienst zukünftig beherrschen müssen. Ausbildungsinhalte waren dabei unter anderem die Themen Löscheinsatz, Gerätekunde, Rechtsgrundlagen, Technische Hilfeleistung und Erste Hilfe.

23 von 24 gehören Feuerwehr Sulz an

Von den insgesamt 24 angehenden Wehrleuten, im Alter von 17 bis 37 Jahren, gehören 23 der Feuerwehr Sulz und ein Teilnehmer der Feuerwehr Vöhringen an. Geleitet wurde die Truppmannausbildung von Obmann Torsten Riedschy mit Unterstützung seines Ausbilderteams, bestehend aus Christian Danner (Bergfelden), Matthias Gramoll (Holzhausen), Robin Heizmann (Sulz) und Carsten Hipp (Fischingen). Der Lehrgang fand sowohl rund um das Feuerwehrhaus in Sulz, als auch in den Örtlichkeiten der umliegenden Abteilungen statt. Bei einer Abschlussprüfung, aufgeteilt in Theorie- und Praxisteil, stellten die 24 Feuerwehrangehörige zum Ende der Ausbildung ihr Können unter Beweis. Alle Teilnehmer bestanden diese mit Bravour, was Riedschy besonders erfreute. Nun sind alle Absolventen bereit für den aktiven Feuerwehrdienst in ihren Einsatzabteilungen.

Das sind die Teilnehmer

Anes Ajdinovic (Feuerwehr Vöhringen), Elias Bachmann, Felipe Bachmann, Nico Bauer, Tom Breitling, Normen Dölker, Georg Duttenhöfer, Jan Fröhlich, Uwe Fronius, Jonah Heizmann, Jim Hertenberger, Tom Kipp, Jonas Kirschbaum, Andy Kukacka, Jan Müller, Sandro Mutschler, Aaron Mutschler, Marco Mutschler, Matthias Pfau, Florian Pfau, Julian Plocher, Lena Roggenstein, Markus Schneckenburger und Marco Schon (alle Feuerwehr Sulz).