Feuerwehr Steinen: Feuerwehrkommandant Walter Bachmann sagt Adieu

Wenn der Gemeinderat Steinen am 30. Juni zusammenkommt, steht eine Personalie im Mittelpunkt: die Verabschiedung von Feuerwehrkommandant Walter Bachmann. Ein Interview.

Nahtlos ging das Kommando über die Gesamtwehr Steinens in der Silvesternacht 2015 von Hildolf Schwald auf Walter Bachmann über. Mit Walter Bachmann (Jahrgang 1961) übernahm ein erfahrener Feuerwehrmann das Kommando. Ihm, dessen Vater bereits Kommandant der Abteilungswehr Weitenau war, liegt das Feuerwehrwesen im Blut. Nun hängt Bachmann den Blauen Rock der Floriansjünger an den Nagel. Wir sprachen mit dem scheidenden Kommandanten.

Was hat Sie bewogen, zur Freiwilligen Feuerwehr zu gehen?

Das war damals, im Frühjahr 1978, eine sehr unspektakuläre Geschichte. Ein Freund und ich wurden vom damaligen Ortsvorsteher Hans-Willi Dürr ins Rathaus Weitenau einbestellt. Dürr hat uns die Wichtigkeit der Feuerwehr erklärt und dass diese auf junge Männer angewiesen sei. Sollten wir nicht der Feuerwehr beitreten, müssten wir die obligatorische Feuerwehrabgabe in Höhe von 40 DM bezahlen. Das war für uns beide zu viel Geld, und so war die Entscheidung relativ einfach, als Feuerwehranwärter in die Feuerwehr einzutreten. Helm, Filzjacke, Mütze, Krawatte und Handschuhe wurden gestellt. Die Feuerwehrstiefel mussten wir selbst beschaffen.

Gab es in Ihrer Anfangszeit ein bestimmtes Erlebnis, das Sie besonders geprägt hat?

Eines der prägendsten Ereignisse war für mich der Brand eines Wohnhauses auf dem Schillighof kurz vor Weihnachten im Jahr 1991. Trotz aller Anstrengungen, einem schnellen und beherzten Vorgehen, konnten wir das Leben eines kleinen Mädchens nicht retten. Der Einsatz wurde zwar minutiös aufgearbeitet, aber PSNV-E (Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte) war damals noch nicht vorhanden. Das Ganze hatte mich damals schon sehr stark und sehr lange beschäftigt.

Im Einsatz bei der Brandbekämpfung Foto: Feuerwehr Steinen

Können Sie sich noch an Ihren ersten Einsatz erinnern?

Ja, in der Tat. Das war der Brand eines Bauernhofs bei mir in der Nachbarschaft in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober 1978. Aufgewacht durch das Prasseln des Feuers, lief praktisch zeitgleich die Alarmierung durch die Sirene. Das Ökonomiegebäude stand schon im Vollbrand und hatte bereits auf den Dachstuhl des Wohngebäudes übergegriffen. Der Himmel war in dieser etwas diesigen, nebligen Nacht glutrot. Die damals 85-jährige Großmutter konnte in letzter Minute von ihrem Enkel, damals auch Mitglied in der Feuerwehr, gerettet werden. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Das Gebäude war ein Totalschaden.

Gab es auch Einsätze, über die Sie heute noch herzhaft lachen können?

Herzhaft lachen will ich nicht sagen. Denn wenn die Feuerwehr kommt, gibt es immer irgendjemanden, der betroffen ist. Man stellt immer wieder fest: Es gibt nichts, was es nicht gibt! Sei es der Versuch, einen roten Ara auf dem Dach einzufangen, den steckengebliebenen Finger aus einem Paddel-Schläger zu befreien oder die erfolgreiche Suche nach einem verloren gegangenen Verlobungsring auf dem Recyclinghof. Das sind dann schon die Momente, bei denen man ein Schmunzeln nicht unterdrücken kann.

Brände sind nicht mehr der häufigste Grund dafür, dass die Feuerwehr ausrücken muss. Wie haben sich die Einsätze geändert?

Das ist absolut richtig. Heute überwiegen zumindest zahlenmäßig die Einsätze der Technischen Hilfeleistung. Brände spielen in der Anzahl nicht mehr die Rolle, wie dies noch in den 70er und 80er Jahren der Fall war. Sie stellen aber aus Sicht der Belastung und der Fitness der Einsatzkräfte, des erforderlichen Personalaufwandes und der Einsatzdauer für uns immer noch die größte Herausforderung dar.

Wie haben sich Technik und Ausbildung gewandelt?

Die Feuerwehren müssen sich permanent auf sich wechselnde Gegebenheiten, Materialien und Gefahren einstellen. Sie müssen dazu neue Gerätschaften vorhalten, neue Techniken und Taktiken entwickeln und das Wissen darüber den Mitgliedern in den Einsatzabteilungen vermitteln und trainieren. Dies ist ein andauernder Prozess, dem sich die Feuerwehren stellen müssen. Der Aufwand, die vorhandene Technik im Einsatz ziel- und erfolgsgerichtet einsetzen zu können, ist enorm. Ich meine, auf Dauer kann dies nur damit erreicht werden, dass Feuerwehrleute auf besondere Themen und Szenarien spezialisiert und auf den Einsatz trainiert werden müssen.

Mit großem Gerät Foto: Feuerwehr Steinen

Die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr gehen oftmals an die physische und psychische Belastungsgrenze. Wie geht man damit um?

Auf diesem Gebiet haben wir in den zurückliegenden Jahren viel dazugelernt und umgesetzt. Die Psychosoziale Notfallvorsorge speziell für Einsatzkräfte hat sich in allen Hilfsorganisationen etabliert und wird ausgebaut. Hier haben wir eine große Verantwortung gerade auch gegenüber unseren jungen Einsatzkräften

Wie ist die Feuerwehr Steinen aufgestellt?

Ich würde lügen, wenn ich sage: Die Tagesalarmverfügbarkeit ist für uns in Steinen kein Thema. Die Vorgaben sind hier eindeutig. Die Personalstärke in einer Einsatzabteilung soll das dreifache der „vorhandenen Funktionen“ abbilden. Als Beispiel: Für einen Löschgruppenfahrzeug werden neun ausgebildete Feuerwehrangehörige benötigt: ein Gruppenführer, ein Maschinist, vier Atemschutzgeräteträger, drei zusätzliche Einsatzkräfte. Um sicherstellen zu können, dass wir dieses Personal im Einsatz haben, sollte eine Einsatzabteilung mindestens 27 Einsatzkräfte haben. Dies haben wir auch so im aktuellen Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Steinen aufgeführt, und wir versuchen, eine Unterdeckung mit Doppel- und Dreifach-Alarmierungen zu kompensieren. Problematisch sind hier die Topographie von Steinen – und hier gerade die Entfernungen der Teilorte.

Wie sieht es um den Feuerwehrnachwuchs aus?

Mit über 106 Kindern und Jugendlichen in unserer Jugendfeuerwehr können wir auf einer guten Basis aufbauen. Erfreulich ist aber auch ein konstanter Zuwachs bei den Quereinsteigern. Was uns noch fehlt, ist die Kinderfeuerwehr Steinen.

Was kann die Feuerwehr tun, um junge Leute für das Ehrenamt zu begeistern?

Die Feuerwehr muss attraktiv bleiben. Wichtig ist, dass der Dienst in der Feuerwehr Spaß macht. Dass Kameradschaft, Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt im Vordergrund stehen. Ich glaube nicht, dass wir Interessierte auch in der Zukunft mit Aufwandsentschädigungen für Übungs- und Einsatzdienst locken können. Vielmehr sollen die Mitglieder in den Einsatzabteilungen sich nicht mit Prüfungen und der Dokumentation abplagen müssen. Dies sollte von Hauptamtlichen abgenommen werden. Wichtig ist, dass die dafür erforderlichen Haushaltsmittel – wie bisher ohne große Diskussionen – bewilligt werden Letztlich ist auch dies eine wesentliche Art der Wertschätzung.

Was hat den Ausschlag gegeben, den Posten als Gesamtwehrkommandant zu übernehmen?

Mein früherer Arbeitgeber hatte angekündigt, die Produktion von Druckmaschinen einzustellen. Ich wäre zwar in die neu gegründete Servicegesellschaft übernommen worden, habe aber darin nicht wirklich eine Zukunft gesehen. So haben sich dann die Gespräche mit dem damaligen Bürgermeister Rainer König und dem Hauptamtsleiter Götz Beckenbauer entwickelt. Ausschlaggebend waren dann Gespräche mit verschiedenen Personen in der Feuerwehr Steinen, die bereit waren, das eine oder andere anzugehen und zu verändern.

Was war die größte Hürde, die Sie während Ihrer Amtszeit als Kommandant meistern mussten?

Ich hatte mir im Vorfeld schon sehr viele Gedanken gemacht, ob es gut ist, das Hobby zum Beruf zu machen. Wenn sich Gespräche nur noch um Feuerwehr drehen.

Was bedeutete es Ihnen, Kommandant zu sein?

Es ist schon ein gutes Gefühl, anderen helfen zu können. Bedingt aber für mich: fast immer ansprechbar zu sein, 24/7. Oftmals steht die Familie an zweiter Stelle, wenn der Alarm losgeht.

Walter Bachmann blickt zurück. Foto: Harald Pflüger

Wie wichtig war die Unterstützung im Hintergrund?

Feuerwehrdienst ohne den Rückhalt der Familie, insbesondere der Ehefrau, geht einfach nicht. Zwar habe ich nach dem Motto: F-B-F (Familie - Beruf - Feuerwehr) gelebt und gehandelt, aber es kam eben immer wieder vor, dass das erste „F“ mit dem zweiten vertauscht wurde.

Wie sieht Ihr Leben „nach der Feuerwehr“ aus?

Ganz ohne Feuerwehr wird es nicht gehen. Ich habe vor, noch etwas Einsatzdienst in der Abteilung Weitenau zu machen und dann, mit dem Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren, werde ich im November in die Altersabteilung wechseln.

Worauf freuen Sie sich im Ruhestand am meisten?

Ich freue mich schon darauf, mehr gemeinsame Zeit mit meiner Frau verbringen – etwas verreisen, abspannen. Ich werde mir viel Zeit für meine Kinder, Enkel und Familie nehmen. Und unser Haus braucht noch etwas Aufmerksamkeit.