Mit 114 Aktiven ist die Gesamtfeuerwehr Starzach gut aufgestellt. Ausruhen dürfe man sich darauf aber nicht, sagte Kommandant Simon Widemann bei der Hauptversammlung am Samstag nach der Hauptübung in der Börstinger Halle.

Ihre Schlagkraft hat die Wehr im vergangenen Jahr bei 32 Einsätzen bewiesen. In diesem Jahr mussten die Feuerwehrmänner-und frauen bereits elf Mal ausrücken.

Selten ist eine Abteilung allein im Einsatz Dass diese Einsätze, so Widemann, „alle souverän erledigt“ werden konnten, führte er nicht zuletzt auf den guten Übungsbesuch zurück. Das gemeinsame Üben müsse deshalb weitergeführt werden, forderte er. Selten sei eine Abteilung allein im Einsatz. Mit Blick auf die absolvierten Lehrgänge, unter anderem zum Atemschutz, Sprechfunk und Maschinisten, konnte Widemann den Aktiven einen guten Ausbildungsstand bescheinigen.

Feuerwehr freut sich auf zwei neue Fahrzeuge Allerdings muss auch die Ausrüstung stimmen. Bei der vorausgegangenen Hauptübung am Börstinger Kindergarten waren die Feuerwehrfahrzeuge aus Bierlingen und Wachendorf letztmals mit dabei. Sie werden durch neue ersetzt. Widemann kündigte an, dass das neue Bierlinger Löschfahrzeug (LF 10) voraussichtlich im September und das für Wachendorf bestimmte Mittlere Löschfahrzeug (MLF) im November ausgeliefert werden.

Mit Bränden und Unwetter reichlich zu tun Aus dem Bericht von Schriftführer Dominik Schuler ging hervor, dass es für die Feuerwehrleute im vergangenen und auch schon wieder in diesem Jahr reichlich zu tun gab. Im November stand ein Holzhaus im Wachendorfer Feriengebiet in Brand, noch im gleichen Monat war ein Silobrand in Felldorf zu löschen. Ebenfalls zweimal mussten die Abteilungen in diesem Februar ausrücken: In Felldorf brannte ein Scheunentor, in Bierlingen ein Wohnhaus. Hinzu kamen mehrere Unwettereinsätze.

Von den derzeit 114 Mitgliedern sind acht Frauen Die Zahl der aktiven Feuerwehrangehörigen hat sich kaum verändert. Von den derzeit 114 Mitgliedern sind acht Frauen. Die Altersabteilung zählt aktuell 18 Kameraden. Leiter Martin Zürn berichtete von geselligen Unternehmungen. Tatkräftig mitgeholfen haben die Alterswehrler aber auch beim Jubiläum 50 Jahre Feuerwehr Starzach. 500 Euro, die die Alterswehrabteilung dafür bekommen habe, sollen an krebskranke Kinder in der Tübinger Klinik gespendet werden.

Fünf Jugendliche sind zu den Aktiven übergewechselt Dass die Wehr so gut dasteht, ist nicht zuletzt auf die Jugendarbeit zurückzuführen. Fünf Jugendliche seien zu den Aktiven übergewechselt, teilte der stellvertretende Jugendwart Alexander Weigl mit. 13 Jungen und sieben Mädchen sind derzeit in der Jugendwehr. Beim Jubiläum im vergangenen Jahr ist zudem eine Kinderjugendwehr gegründet worden. Sie zählt acht Mitglieder. Amilia Stabile, Vertreterin der Nachwuchswehr, lobte die Ausbilder für ihr Engagement. Die Jugendlichen freuten sich jetzt besonders auf die Abnahme der „Jugendflamme“.

Die frühere Hauptamtsleiterin und jetzige Wernauer Bürgermeisterin Christiane Krieger verabschiedete sich von der Starzacher Feuerwehr und übergab Kommandant Simon Widemann ein Geschenk. Foto: Marzell Steinmetz

Jubiläum 50 Jahre Feuerwehr Starzach mit Gewinn Das Jubiläum 50 Jahre Feuerwehr Starzach im September 2024 brachte einen satten Gewinn ein und füllte entsprechend die Kasse der Feuerwehr, wie Kassierer Sebastian Oehler berichtete. Neben einer Spende an die Alterswehr erhielt die Jugendwehr 1000 Euro. Ebenfalls unterstützt wird mit den Einnahmen der Jubiläumsveranstaltung das Projekt Lebensretter vor Ort.

Haushalt der Gemeinde steht auf der Kippe Weniger Erfreuliches hatte Bürgermeister Thomas Noé zu berichten. Er wies auf die generell schwierige Situation der Kommunen hin. Zum Haushalt der Gemeinde Starzach habe er Gespräche geführt, die „nicht so lustig“ waren. Ob der diesjährige Etat genehmigt werde, könne er nicht versprechen. So sagte er auch nichts zum Stand der geplanten neuen Feuerwehrhäuser. Die Feuerwehr sei für ihn jedoch eine Pflichtaufgabe. Bevor hier gespart werden solle, werde er vorschlagen, andere Projekte zu streichen.

Abschiedsbesuch in Starzach nachgeholt Grußworte sprachen der Rottenburger Kommandant Marian Mayer, der Starzacher DRK-Bereitschaftsleiter Michael Lohmiller, Thomas Renz von der Feuerwehr Eutingen sowie die frühere Starzacher Hauptamtsleiterin und jetzige Bürgermeisterin von Wernau Christiane Krieger. Sie überreichte Kommandant Widemann Geschenke der Wernauer Feuerwehr. Weil sie nicht zum Jubiläum kommen konnte, hatte sie jetzt ihren Abschiedsbesuch in Starzach nachgeholt.

Hygiene-Anforderungen des Gesetzgebers Zuletzt referierte Gerätewart Marius Zuchwoswki über die künftigen Hygienemaßnahmen vor, während und nach einem Einsatz. Es gebe dafür neue Anforderungen des Gesetzgebers. Für die Starzacher Wehr soll dafür nun ein Konzept erarbeitet werden.

Langjährige Feuerwehrmänner geehrt

Das Feuerwehrehrenzeichen

in Bronze für 15-jährigen Dienst erhielten bei der Hauptversammlung der Starzacher Feuerwehr in Börstingen Patrick Koch, Lukas Haßmann, Sebastian Oehler und Lukas Kelz.

Geehrt für 25 Jahre

wurden Simon Widemann, Ralf Eberhard, Michael Eberhard und Andreas Graf.

Neue Ehrenmitglieder

sind Dietmar Saile (Sulzau), Karl-Josef Gaus (Felldorf), Waldemar Thielmann (Bierlingen) und Gerhard Hipp (Wachendorf).

Kreisjugendfeuerwehrwart

Fabian Weimer zeichnete Michael Eberhard aus Wachendorf und Sebastian Lißek aus Börstingen mit der Ehrennadel der Jugendwehr Baden-Württemberg aus.