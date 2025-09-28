Feuerwehr St. Georgen probt: Dicker Rauch über dem frisch sanierten Parkhaus

Zuerst ein Autounfall, dann auch noch ein brennender Wagen in der Tiefgarage. Die St. Georgener Feuerwehr hatte am Samstag allerlei zu tun. Die Einsatzkräfte probten den Ernstfall.
Mächtig eingespannt war die Freiwillige Feuerwehr an ihrem Festwochenende. Bevor am Sonntag das Floriansfest mit dem Tag der offenen Tür steigen konnte, stand tags zuvor die große Hauptprobe mit den Abteilungen St. Georgen, Langenschiltach, Oberkirnach und Peterzell/Stockburg an. Zusätzlich waren Kräfte der Führungsgruppe C St.Georgen/Königsfeld/Mönchweiler sowie des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverein St.Georgen, beteiligt.