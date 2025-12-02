Feuerwehr sorgt für Trinkwasser: Rohrbruch an Mahlberger Autobahn-Rasthöfen stellt Stadt vor Probleme

Die Mahlberger Autohöfe mussten mehrere Tage schließen, weil es in der Wasserleitung zu einem Leck kam. Eine Übergangslösung ist zwar gefunden, dennoch gibt’s Probleme.
Auf dem Weg eine Kleinigkeit essen, schnell auf die Toilette gehen, und dann weiter – das ist normalerweise der Plan zahlreicher Autofahrer, die Halt an den Mahlberger Rasthöfen entlang der A5 machen. Am Dienstagmorgen wurde allen Gästen jedoch schnell klar, dass es mit der erhofften Pause nichts werden würde. „Wegen Rohrbruch sind Toiletten und Rasthaus geschlossen“, steht auf Din A4-großen Schildern hinter den jeweiligen Schaufenstern. Die Eingangstüren sind fest verschlossen – da half auch das feste Rütteln manch eines enttäuschten Autofahrers nichts.