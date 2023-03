1 Thomas Nagel (von rechts), Bürgermeister Detlev Bührer, Amtsleiter Markus Megerle und Abteilungskommandant Christian Krause gratulieren den Geehrten. Foto: Bombardi

2022 war die 98 Einsatzkräfte starke Abteilung Schwenningen der Freiwilligen Feuerwehr VS in 351 Einsätzen, während 34 Übungsdiensten, in diversen Brandsicherheitswachen in der Helios-Arena, der Neckarhalle oder auf der Südwest-Messe insgesamt während 7583 Stunden gefordert.









Hinzu kam unter anderem die Unterstützung des Landkreises im Aufgabenbereich bezogen auf die Flüchtlingshilfe und die Bereitschaft der Einsatzkräfte, sich in ihrer Freizeit fortzubilden.

Abteilungskommandant Christian Krause skizzierte in seinem Bericht, dass sich die Wehr mit derzeit 55 Atemschutzträgern, 29 Maschinisten, 28 Gruppen- und zehn Zugführern sehr gut aufgestellt präsentiert. Hinzu kommt die erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung zum Erhalt des Landesleistungsabzeichens, welche zwei Gruppen mit Silber und eine mit Gold abschloss.

Böswillige Alarme

2022 war die Wehr gefordert in 50 Einsätzen Menschenleben zu retten. 43-mal verlief die Rettung erfolgreich, in sieben Fällen kam jede Hilfe zu spät. 40 Mal rückte die Abteilung aufgrund von Kleinbränden aus, 97-mal erfolgt die Alarmierung über Brandmeldeanlagen. In der Statistik schlagen zudem 68 Täuschungsalarme und sechs böswillige Alarme zu Buche.

Krause registrierte 2022 zwei Übertritte von der Jugendfeuerwehr zu den Aktiven. Dank einer kontinuierlichen Ersatzbeschaffung des Fahrzeugbestands ersetzt seit dem Vorjahr ein Hilfelöschgruppenfahrzeug 10 (HLF10) das 33 Jahre alte Löschfahrzeug 16/12. In diesem Jahr erfolgt der Ersatz des acht Jahre alten Kommandowagens mit einem Einsatzleitfahrzeug.

Jugendwart Sascha Schurr dankte 21 engagierten männlichen und fünf weiblichen Jugendlichen für ihr Engagement. In den kommenden Monaten stehen neben den regelmäßigen Gruppenterminen unter anderem die Ausrichtung eines Kreiszeltlagers in Schwenningen, die Teilnahme am Fußballturnier, der Sommerabschluss, ein Hüttenwochenende und die Teilnahme an der Aktion Sauer Landschaft im Terminkalender. Im Vorjahr wechselten zwei Einsatzkräfte aus Altersgründen in die Altersmannschaft, deren Bestand 24 Mitglieder aufweist.

Beförderungen

Gemeinsam mit Abteilungskommandant Krause führten der stellvertretene Kreisbrandmeister Thomas Nagel und Amtsleiter Markus Megerle die Beförderungen und Ehrungen durch. Neue Feuerwehrmäner sind die Einsatzkräfte Max Herman, Yannick Meinzer, Nico Reyher und Kevin Schnekenburger.

Beförderungen zum Hauptfeuerwehrmann, zur -frau erhielten Melissa Castiello, Christoph Fischer, Mevuldin Milic, Christoph Rothfuß, Patrick Schleiß, Ansgar Wehrle, Waldemar Welsch und Fabian Wiedenhorn. Zum Oberlöschmeister befördert sind Fabian Henschke, Klaus Klat, Sebastian Müller, Stephan Rothfelder und Thomas Volle. Markus Widmer darf sich zukünftig Hauptlöschmeister nennen.

Seit vielen Jahren im Einsatz

Das Ehrenkreuz der Feuerwehr für 50 Jahre aktiven Dienst erhielten Dieter Bechmann und Ulrich Beha. Seit 40 Jahren sind Konstantinos Andreadis, Frank Benner, Jan Haberer und Siegfried Maier im aktiven Dienst. Michael Baumgarthuber und Bianca Gahre weisen 25 aktive Dienstjahre auf. Seit 15 Jahren wirken Christoph Fischer und André Schulz mit.

Wahlen

Kaum Veränderungen gab es in den Neuwahlen, in denen die Versammlung der Abteilungsleitung mit Christian Krause, Stellvertreter Peter Kikstein, Schriftführer Thomas Volle und Kassierer Michael Rothfelder mit überwältigender Mehrheit das Vertrauen für weitere fünf Jahre aussprach.

Amtsleiter Markus Megerle dankte für das tolle Miteinander zwischen Haupt- und Ehrenamt. Bürgermeister Detlev Bührer lobte die Einsatzbereitschaft, mit der die Abteilung sich für das Wohl der Bevölkerung in der Stadt engagiert.