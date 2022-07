2 Gesamtkommandant Claus Dierberger (links) und Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr (rechts) ehren die Kameraden Alois Kimmich (von links), Franz Ginter, Helmut Moosmann, Günther Krause und Jochen Spinner für 40-jährigen Feuerwehrdienst. Foto: Herzog

Die Bedeutung der Weiterbildung für die Feuerwehr hat Stadtbrandmeister Claus Dierberger jüngst in der Hauptversammlung betont. Auch das heiß diskutierte Thema Geschwindigkeitsüberschreitung im Einsatz sprach er an.















Schramberg - Im vergangenen Jahr ist die Gesamtwehr Schramberg zu 262 Einsätzen ausgerückt. Das waren 60 mehr als 2020 und 85 mehr als 2019. Geleistet wurden 4826 Einsatzstunden. In der Hauptversammlung aller Abteilungen im Elisabetha-Glöckler-Saal der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn erinnerte der kommissarische Stadtbrandmeister Dierberger an wenige Übungen während Corona. Seine Mannschaft habe sich durch die Erfahrung aus den vergangenen Jahren im Einsatzgeschehen dennoch gut behauptet und sei eine verlässliche Einheit zur Gefahrenabwehr.

Neben 108 Hilfeleistungen sei die Wehr zu 39 Brand- und vier ABC-Einsätzen (Atemschutz) sowie 42 Brandmeldealarmen ausgerückt. Dazu kämen noch 17 Sonderdienste, wozu Verkehrsregelung zählten. Für das Corona-Testzentrum Schramberg seien 45 Arbeitsdienste mit DRK und THW absolviert worden. Nachbargemeinden habe die Schramberger Wehr mit Überlandhilfe 15 Mal unterstützt.

Nach der Flutkatastrophe im Einsatz

Dierberger bedankte sich bei Thomas Günter (Abteilung Heiligenbronn) und Joachim Weisser (Sulgen) für den Einsatz als ehrenamtliche Helfer des Landes-Katastrophenschutzdiensts bei der Flutkatastrophe in Ahrweiler. Trotz vieler abgesagter Lehrgänge hätten 13 Kameraden den Sprechfunker-Lehrgang und Truppmann-Ausbildung absolviert. Weitere 57 Feuerwehr-Aktive hätten den Atemschutz-Wiederholungslehrgang in Sulz besucht. "Rettungseinsätze fordern Feuerwehrkräften körperlich und mental viel ab. Durch Lehrgänge und Schulungen lernen wir, Gefahren schneller zu erkennen", bekräftigte der Kommandant die Wichtigkeit der Weiterbildung.

Wehren proben Einsätze im Tunnel

Vorausblickend informierte Dierberger von der Zusammenarbeit bei der Tunnelrettung über Kreisgrenzen hinweg. Mit den Feuerwehren Schiltach, Wolfach, Hausach, Hornberg, Triberg und St. Georgen fänden regelmäßig Treffen statt. Auch wenn Schramberg nur einen kleinen Tunnel habe, so sei der Erfahrungsaustausch, bei dem Einsatzpläne erarbeitet würden, auch für die Schramberger Wehr wichtig und lehrreich. In Kürze beginne der vierte Teil des Workshops für den Feuerwehr-Bedarfsplan, auf den er sich besonders freue. Dort werde die Feuerwehr Schramberg für die Zukunft aufgestellt. Auch organisatorisch gelte es, sich laufend zu hinterfragen und neu zu erfinden.

Enttäuscht zeigte sich Dierberger, weil der digitale Funk für die Fahrzeuge und die Funkräume keine Fortschritte erzielten. Inzwischen habe sich das Landratsamt eingeschaltet und mit den Anbieterfirmen ein klärendes Gespräch vereinbart.

Tempolimits im Einsatz nur "mit Maß und Ziel" überschreiten

Sensibilisieren und aufklären wollte der Kommandant zum Vorgehen der Behörde wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen bei Einsatzfahrten. Selbst mit Sonderrechten habe der Fahrzeugführer sich den Straßenverhältnissen anzupassen. Einfahrten in Kreuzungsbereiche, über Ampelanlagen, Zebrastreifen und unübersichtlichen Fahrwegen sollten immer mit höchster Aufmerksamkeit erfolgen. Es müsse damit gerechnet werden, dass Mitmenschen die Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn nicht erkannten und nicht hörten. Sie seien unaufmerksam, trügen Kopfhörer, telefonierten oder verhielten sich in Stresssituationen oft anders als erwartet. Dies betreffe gerade ältere Menschen und Kinder. "Die Geschwindigkeit bei Einsatzfahrten mit Sonderrechten muss immer den Verhältnismäßigkeiten angepasst werden. Wir sind für die Rettung und zum Schutz der Mitmenschen im Einsatz und sollten niemanden in Gefahr bringen. Es darf schneller gefahren und Vorfahrt in Anspruch genommen werden, aber mit Maß und Ziel", forderte der Feuerwehr-Chef.

Für 25-jährigen Feuerwehrdienst ehrten Dierberger und Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr Günter Grießbaum (in Abwesenheit) mit dem Ehrenzeichen in Silber. Die Auszeichnung in Gold erhielten Franz Ginter, Alois Kimmich, Günther Krause, Manfred Moosmann und Jochen Spinner für 40-jährigen Dienst. Nach erfolgreichem Zugführerlehrgang wurde Thomas Günter zum Brandmeister befördert.

Info: Die Zahlen

Die Gesamtwehr Schramberg hat aktuell 188 Aktive, verteilt in den Abteilungen Sulgen (46), Schramberg (45), Tennenbronn (43), Waldmössingen (33) und Heiligenbronn (21). Die Jugendwehr kommt auf 31 Kinder und Jugendliche, die Alterswehr auf 42 Kameraden. 2021 gab es zwei Neueintritte sowie zwei Übertritte aus der Jugendwehr zu den Aktiven.