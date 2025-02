Fasnet mit den Ichbe-Hexen Das sind die schönsten Bilder vom Mega-Umzug in Tennenbronn

Das Epizentrum der Fasnet in der Region lag am Wochenende ganz eindeutig in Tennenbronn. Die Ichbe-Hexen erwiesen sich als perfekte Gastgeber. Herausragend war der Umzug mit vielen, vielen Hästrägern, Fasnetswagen und Musikkapellen.