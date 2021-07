1 Das neu gewählte Vorstandsteam des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Schonach mit den ausscheidenden Mitgliedern (von links): Simon Hettich, Georg Schilli, Manfred Fries , Michael Kienzler, Heiko Duffner, Petra Schuler, Christof Schwer, Mathias Fehrenbach, Thomas Schilli, Christoph Faller, Helmut Schneider und Benjamin Duffner. Foto: Kommert

In der Hauptversammlung des Fördervereins der Feuerwehr Schonach wurden zwei wichtige Ämter neu besetzt, zugleich wurde das Vorstandsteam durch eine Satzungsänderung verstärkt. Neben dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter gibt es künftig acht weitere Vorstandsmitglieder, aus deren Mitte sich Schriftführer und Kassenwart rekrutieren.

Schonach - Da der Förderverein vor allem das weithin bekannte und beliebte Schonacher Volksfest stemmt, bewegt er enorme Finanzmittel, die vor allem der Jugendfeuerwehr und der Feuerwehr selbst zu Gute kommen.

In ihrem letzten Kassenbericht – über zwei Jahre – berichtete Petra Schuler über Zuschüsse zu Ausbildungskosten, hohe Zuschüsse für die Nachwuchsarbeit sowie einen enormen Zuschuss in Höhe von 120 000 Euro zur Beschaffung des neuen Drehleiterfahrzeugs. Wehgetan habe der Ausfall des Volksfests 2020 – und auch für 2021 habe man die Großveranstaltung bereits schweren Herzens abgesagt. Er hoffe, so der nach elf Jahren ausscheidende Vorsitzende Christof Schwer, dass es 2022 wieder ein großes Fest geben könne.

Von vielen Verwaltungen beneidet

"Nicht zuletzt durch unser tolles Volksfest und den ­Einsatz und die Bereitschaft aller ist es möglich, die Gemeinde und die Feuerwehr Schonach im Brandschutz in dieser Weise zu unterstützen", wusste auch Schriftführer Michael Kienzler.

"Wir werden von vielen Verwaltungen beneidet wegen unseres höchst rührigen Fördervereins, der die Gemeindekasse in vielen Belangen der Feuerwehr entlastet", bestätigte auch Bürgermeister Jörg Frey. Immerhin, so Christof Schwer, sei man an einer Planung für eine kleine Alternative für das diesjährige Fest – beispielsweise ein Event im Kurpark. Ebenfalls bereits mit der Planung begonnen habe man für das Volksfest 2022.

Bei den an die Satzungsänderung anschließenden Wahlen bei der Hauptversammlung des Fördervereins der Feuerwehr wurde Georg Schilli zum neuen Vorsitzenden gewählt, sein Stellvertreter ist Christoph Faller. Michael Kienzler bleibt als Schriftführer erhalten, während Helmut Schneider künftig die Kasse führt. Untätig bleibt Christof Schwer indes nicht – er gehört neben Simon Hettich, Heiko Duffner, Mathias Fehrenbach, Thomas Schilli und Benjamin Duffner zu den weiteren zu wählenden Mitgliedern. Auch Manfred Fries scheidet aus dem Vorstandsteam aus.