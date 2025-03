Feuerwehr Schömberg: So oft rückten die Abteilungen 2024 aus

Die Einsatzabteilung Schömberg hat im vergangenen Jahr zusammengerechnet 679 Arbeitsstunden 26 Einsätze gemeistert. Die Abteilung Schörzingen bewältigte zehn Einsätze mit 79 Einsatzstunden. Insgesamt zählt die Aktivenwehr 70 Mitglieder, der Jugendfeuerwehr (JFW) und den „Löschkids“ gehören 42 Nachwuchskräfte an. 13 altgediente Feuerwehrmänner bilden die Altersabteilung.

Auch der Fuhrpark wurde erweitert: 2024 wurde der neue Mannschaftstransportwagen (MTW) beschafft und in Betrieb genommen, zudem wurde Anfang des Jahres das Löschgruppenfahrzeug 20 (LF 20) eingeweiht. Die Ausrüstung der Floriansjünger wurde durch sogenannte Fireliner-Sicherheitsgurte ergänzt. Außerdem wurde die Abteiung Schörzingen mit neuen Funkmeldern ausgestattet und „zum Wohl der Sicherheit“ gab es für alle neue Prüfköpfe für die Atemschutzmasken.

Laut Schömbergs Abteilungskommandant Lucas Mager befinde sich der Ausbildungsstand auf einem sehr guten Niveau. Neun Menschen wurden im vergangenen Jahr gerettet und nur ein Unwettereinsatz stand in Schömberg an.

27 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr und bei den „Löschkids“

Der Schömberger Schriftführer Florian Schweizer blickte auf die Jahreshöhepunkte wie die „Nacht der offenen Tür“ im Mai, die große Übung mit 1200 Feuerwehrleuten „Roter Heuberg“ in Stetten am kalten Markt, die eigene Jahresübung im Herbst in Schörzingen und die Landesflorianifeier in Nusplingen zurück.

Elmar Sölch gab einen Einblick in Schömberger Abteilungskasse, die in den vergangenen Monaten gut gefüllt wurde. Christoph Maier, der mit Michael Bröllos die Kasse geprüft hat, berichtete, dass keine Unregelmäßigkeiten vorlagen, die Kasse ordnungsgemäß und transparent geführt werde und alle Buchungen belegt seien.

Der Schörzinger Abteilungskommandant Jens Schätzle berichtete von 116 Terminen 2024, die sich bei den 21 Aktiven auf 2500 Stunden summierten. Ausbildung und Ausrüstung seien auf einem guten Niveau und der Zusammenhalt super.

Der Schörzinger Schriftführer Kevin Schlenker ging auf die Ereignisse im Jahr 2024 wie die Beteiligung am „Tag der Vereine“ und die Installation von elektronischen Sektionaltoren ein. Daniel Geiger berichtete von einem leichten Minus in der Schörzinger Abteilungskasse, für 2025 sei aber mit einem Plus zu rechnen. Die Kassenprüfer bescheinigten eine saubere Kassenführung.

27 Jugendliche

Thomas Hohn, Leiter der Jugendfeuerwehr, lobte die „Hammerleistung“ der 13 Betreuer und beleuchtete die Ereignisse der 27 Jugendlichen im Jahr 2024 wie die 24-Stunden-Übung und den Leitstellenbesuch in Balingen näher. Fünf Betreuer haben die 15 „Löschkids“ unter ihren Fittichen. Leiter ist Jürgen Blum, der von Michael Bröllos abgelöst wird. In den nächsten Wochen steht unter anderem die Brandschutzerziehung und eine gemeinsame Probe mit der Kinderfeuerwehr Wilflingen an. Der Vorsitzende der Altersabteilung, Josef Weinmann, gab einen Bericht für die Altersabteilung ab.

Markus Schulz ist neuer stellvertretender Gesamtkommandant

Bei den Wahlen wurde Markus Schulz als Nachfolger von Michael Koch als stellvertretender Gesamtkommandant gewählt. In den Schömberger Ausschuss und in den Gesamtausschuss als Schömberger Beisitzer wurden jeweils Maurice King sowie Torsten Ott und Tobias Ott gewählt. Die Schörzinger Kasse führt weiterhin Daniel Geiger. In den Schörzinger Ausschuss und in den Gesamtausschuss als Schörzinger Beisitzer wurden Stefan Baier, Markus Geiger und Thomas Weinmann gewählt.

Ehrungen, Beförderungen, Abschied

Beförderungen

Feuerwehrmann: Marco Gerstenberger, Ingolf Hummel, Sigurd Hummel, Tom Koch; Oberfeuerwehrfrau: Benita Riedlinger; Löschmeister: Thomas Hohn; Oberlöschmeister: Marco Eimann, Matthias Stutz; Brandmeister: Christian Wuhrer; Oberbrandmeister: Bruno Weckenmann

Ehrungen

Die Ehrungen wurden durch den Kreisbrandmeister Sven Röger vorgenommen. Silbernes Ehrenzeichen des Landkreises für 20 Jahre Mitgliedschaft: Alexander Wuhrer (Atemschutzträger, Truppführer, Gerätewart, Leistungsabzeichen Gold), Adrian Henke (Gruppenführer, Funkexperte), Martin Koch (ehemaliges Ausschussmitglied, Atemschutzträger, Leistungsabzeichen Silber);

Verabschiedungen

Verabschiedet wurden das ehemalige Mitglied im Abteilungsausschuss Alexander Schnell, der ehemalige Gerätewart Robby Zatko, nach 46 Jahren Dienst in der Abteilung Schörzingen, der zum Ehrenmitglied ernannte Thomas Hermann, der seit 2018 als Leiter der Jugendfeuerwehr fungierende Jürgen Blum und der ehemalige stellvertretende Gesamtkommandant Michael Koch