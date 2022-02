1 Die symbolische Schlüsselübergabe sorgte für Freude bei allen Beteiligten. Foto: Stocker/Gemeinde

Große Freude und Glückseligkeit in der selbst ernannten Glücksgemeinde Schömberg. Denn die Feuerwehr bekam jetzt von Bürgermeister Matthias Leyn den Schlüssel für ein brandneues Fahrzeug überreicht. Sehr zur Freude aller Beteiligten.















Schömberg. Das Signal eines Martinshorns ließ kürzlich nicht nur Anwohner der Schwarzwaldstraße in Schömberg aufhorchen. Erwartungsvoll nahm auch eine kleine Gruppe Feuerwehrleute am Gerätehaus den Ton wahr, der die Ankunft des neuen Feuerwehrfahrzeugs GW – L2 (Gerätewagen Logistik) signalisierte.

"Ein neues Fahrzeug ist immer ein besonderer Abschnitt bei der Feuerwehr und der GW – L2 für das Zukunftskonzept unserer Feuerwehr motiviert jeden Einzelnen", freute sich Kommandant Rainer Zillinger.

Wehr an fünf Standorten

Denn "sind doch die Menschen, die in den Einsatz gehen, das Herzstück der Feuerwehr", erklärt die Glücksgemeinde in einer Pressemeldung. Die Ersatzbeschaffung im Fuhrpark unterstreiche zudem die Verwirklichung der Schömberger Ausrichtung einer Feuerwehr an fünf Standorten.

"Es ist ein imposantes Fahrzeug und auch für uns als Gemeinde nicht alltäglich. Wir sind dankbar, ehrenamtliche Feuerwehrleute für diese Pflichtaufgabe einer Kommune zu haben und wollen sie mit dem notwendigen Rüstzeug ausstatten", stellte Bürgermeister Matthias Leyn eine sich steigernde Schlagkraft fest.

Wie Kommandandt Zillinger bedankte auch er sich bei allen Beteiligten, vor allem dem Beschaffungsausschuss, wohlwissend der umfangreichen Diskussionen, die zur Entscheidung für dieses Fahrzeug führten, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde Schömberg.

Neue Maßstäbe setzen

"Mit diesem Fahrzeug werden neue Maßstäbe gesetzt und ich wünsche den Feuerwehrleuten viel Erfolg damit", freute sich auch Langenbrands Ortsvorsteher Helmut Schray über die Ankunft. Denn noch steht das neue Fahrzeug zur Übung im Gerätehaus Schömberg, sein künftiger Standort wird aber in Langenbrand sein. "Ein Zeichen der gewachsenen Zusammenarbeit, um die ich froh bin. Und gleichzeitig schließt sich ein Kreis", gedachte Zillinger des kürzlich verstorbenen Ehrenabteilungskommandanten von Langenbrand, Georg Stoll, der die Konzeption der Abteilungsfeuerwehren immer unterstützt hatte.

Nach der offiziellen Schlüsselübergabe inspizierten die Feuerwehrleute das neue Fahrzeug eingehend.