Feuerwehr Rümmingen: Für die Bürgermeisterin kommt es nicht in Frage, den Standort aufzugeben

Gerhard Wildschütz bleibt für weitere fünf Jahre Kommandant der Feuerwehr Rümmingen, Steffen Walden stellvertretender Kommandant.

Kommandant Gerhard Wildschütz erinnerte bei der Hauptversammlung an die Einsätze des vergangenen Jahres und ging auf die der Feuerwehr zur Verfügung stehenden Fahrzeuge ein. Das älteste ist das Löschfahrzeug (LF) 16/12, das seit 28 Jahren im Dienst ist. „Wir werden das LF 16, das auf einfacher Mechanik, Hydraulik und Pneumatik basiert, noch weiter nutzen“, kündigte Wildschütz an. Der große Anteil von Elektronik in den modernen Fahrzeugen sei eher „krisenanfällig als krisensicher“.

Laut Feuerwehrbedarfskonzept soll mittelfristig aber ein neues LF16 angeschafft werden.

Feuerwache: Die Wehr treibt die Frage um, ob die Feuerwache saniert oder neu errichtet wird. Diese ist das einzige Gebäude in der Gemeinde, das noch nicht energetisch saniert ist. Die Unfallkasse Baden-Württemberg hat festgestellt, dass es nicht mehr sicher betrieben werden könne. Bürgermeisterin Joana Carreira verwies auf die Machbarkeitsstudie, die Aufklärung darüber bringen soll, ob das Gebäude umgebaut oder neu gebaut wird.

Sie sagte, sie habe nichts gegen eine Zusammenlegung der Feuerwehren im Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbands Vorderes Kandertal, betonte aber: „Für mich kommt eine Aufgabe des Standorts Rümmingen nicht in Frage.“ Für dieses Bekenntnis erhielt sie großen Applaus.

Zu 28 Einsätzen ausgerückt

Einsätze: Die Feuerwehr Rümmingen wurde im vergangenen Jahr 28-mal alarmiert. Einige Male musste eine Wohnung geöffnet werden, eine Person steckte im Aufzug und ein Kind in einem Auto fest, in einer Wohnung brannte es und bei Vascomed gab es einen Schwelbrand. Auch Brandmeldeanlagen und Heimrauchmelder alarmierten die Feuerwehr.

Es gab zudem zwei E-Calls, bei denen Fahrzeuge einen Notruf auslösten. „Wir sind dann zweimal angefahren, haben aber den Wagen nicht gefunden“, sagte der Kommandant.

Mitglieder: Anwärter sind nun Marco Pollini, Nils Gräter und Nils Thomann. Hauptfeuerwehrmann Wolfgang Sütterlin ist nach Rümmingen gezogen und wird nun Mitglieder der Wehr. Florian Dreher und Steve Weber wurden zum Feuerwehrmann befördert, Steffi Wiedemann ist nun Feuerwehrfrau. Björn Beer und Norman Scholz sind nun Löschmeister. Hans Dieter Hofmann wurde in die Altersmannschaft verabschiedet.

Gerhard Wildschütz dankte auch Fritz Gempp und Walter Stöcklin für ihre Treue zur Feuerwehr. Sie sind seit 60 Jahren Mitglied.

Altersmannschaft wird 40 Jahre alt

Geburtstag: Die Altersmannschaft feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lädt die Feuerwehr die Senioren zu einem Frühstück auf dem Rüttehof ein.

Wahlen: Gerhard Wildschütz und Steffen Walden wurden als Kommandant beziehungsweise stellvertretender Kommandant wieder gewählt. Wildschütz erhielt 20 Ja-Stimmen. Einer enthielt sich, einer stimmte für Walden, der bei seiner Wahl 21 Ja-Stimmen erhielt.

Gewählt wurden auch Thomas Bahlinger (Kassierer), Max Rapp (Kassenprüfer und Feuerwehrausschuss), Jakob Krebs und Steffi Wiedemann (beide Ausschuss).

Auf einen Blick

Kommandant:

Gerhard Wildschütz

Mitglieder:

31, in der Jugend 16 und 16 in der Altersmannschaft