Feuerwehr Rümmingen: Für die Bürgermeisterin kommt es nicht in Frage, den Standort aufzugeben

Gerhard Wildschütz bleibt für weitere fünf Jahre Kommandant der Feuerwehr Rümmingen, Steffen Walden stellvertretender Kommandant.
Kommandant Gerhard Wildschütz erinnerte bei der Hauptversammlung an die Einsätze des vergangenen Jahres und ging auf die der Feuerwehr zur Verfügung stehenden Fahrzeuge ein. Das älteste ist das Löschfahrzeug (LF) 16/12, das seit 28 Jahren im Dienst ist. „Wir werden das LF 16, das auf einfacher Mechanik, Hydraulik und Pneumatik basiert, noch weiter nutzen“, kündigte Wildschütz an. Der große Anteil von Elektronik in den modernen Fahrzeugen sei eher „krisenanfällig als krisensicher“.