Es ist vermutlich der Alptraum eines jeden Stadtbrandmeisters in historischen Innenstädten: die Alarmierung Gebäude-, oder Dachstuhlbrand – so wie erst kürzlich in der Konstanzer Altstadt.