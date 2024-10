Bei Einsatz an Nell-Breuning-Schule gibt es viel zu sehen

1 Die Feuerwehr ist für die große Übung gerüstet. Foto: Feuerwehr/Mack

Interessierte können an der NBS in Rottweil zuschauen.









Link kopiert



Die Jahreshauptübung der Feuerwehr Rottweil findet am Samstag, 26. Oktober, um 14 Uhr an der Nell-Breuning-Schule in Rottweil statt. Interessierte Bürger sind eingeladen, bei dieser Schauübung der Feuerwehr als Zuschauer dabei zu sein, teilt die Feuerwehr mit.