In Rottweiler Einkaufsmarkt Ladendieb schlägt mit Glasflasche nach Detektiv

Am Freitagnachmittag hat ein 18-Jähriger in einem Rottweiler Einkaufsmarkt an der Saline mehrere Waren gestohlen und sich bei seiner anschließenden Flucht gegen das Festhalten durch einen Ladendetektiv mit einer Flasche gewehrt.